Мародерство, удар молнии и бездыханное тело: Юрист Рустем Дурсунов рассказал истории тех, кто обратился к нему за помощью после урагана в Марий Эл

Во время стихии погибли и пострадали люди, имущество туристов, в том числе машины, получили значительные повреждения. Фото: МЧС России

Трагедия на озере Яльчик в Марий Эл унесла жизни восьми человек, в том числе и троих детей, десятки пострадали. Напомним ужасный ураган обрушился на туристов, отдыхающих у водоема «дикарями», в субботу, 29 июля. Выжившие и родные погибших до сих пор приходят в себя. Они хотят добиться справедливости. Многие для этого обратились к юристам. Один из них стал Рустем Дурсунов из Волжска, который сам является очевидцем произошедшей трагедии, а потому оказывает профессиональную помощь пострадавшим абсолютно бесплатно.

«Мне даже деньги за свои услуги не нужны. У меня хватает платных клиентов, а пострадавшим от урагана я буду помогать бесплатно», – рассказал «Комсомолке» юрист с более чем 25-летним стажем работы.

«НАЧАЛАСЬ ПАНИКА»

Сам Дурсунов в ту злополучную субботу отправился с супругой на Волгу, отдохнуть. По словам юриста, странности начались, как они только оказались на берегу, - у жены резко упало давление, а после пришло тревожное смс от МЧС Татарстана с предупреждением о сильном ветре и грозе. В это время дети супруги Рустема в возрасте 16-ти и 17-ти лет, в отличие от них, отдыхали на том самом озере Яльчик вместе с тетей.

- Моя жена предчувствовала стихийное бедствие, не зря же у нее давление упало. А после того, как я получил смс, мы тут же начали бить тревогу. Звоним сестре, а у нее отключено. Пытаемся вызвать такси, чтобы доехать до них, а оно не приезжает, – вспоминает юрист.

Тем временем, ураган уже обрушился на озеро Яльчик. Как потом рассказывали дети Дурсунову, они видели, как на противоположном от них берегу ветер вырывал с корнями огромные деревья, и они падали.

- Началась паника и детей подобрали знакомые моей супруги, которые тоже там отдыхали. Битком набив машину всеми, кто попадался на пути, они тронулись с места, чтобы поскорее покинуть озеро, - рассказывает Рустем Дурсунов.

Они смогли спастись и вернуться домой.

УКРАЛИ ДЕНЬГИ У ПОГИБШЕГО

Случаи мародерства были известны во все времена. Не стала исключением и трагедия на озере Яльчик.

«Мне позвонила жительница Зеленодольска Анна (имя изменено – Ред.) и сообщила, что во время урагана на ее мужа упало дерево и он погиб. Глядя на это, братья супруга взяли его банковскую карту и перевели с нее деньги себе на счет. По сути, они украли их у маленького ребенка, который является наследником погибшего. Поэтому, я планирую привлечь этих родственников к ответственности по статье «Кража», - заявил юрист Рустем Дурсунов.

«ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ, И ИХ БЫ РАЗДАВИЛО ДЕРЕВОМ»

К слову, к юристу из Волжска сейчас за помощью после смертоносного урагана обращаются не только жители Татарстана и Марий Эл, но и Башкирии. В общем все, кто пострадал от ненастья на озере Яльчик.

«Одна из моих клиенток Екатерина Ижутова оказалась в самом эпицентре урагана. Они впятером с друзьями в тот день отправились отдыхать на озеро Яльчик. По ее рассказам, тогда спала в палатке и проснулась от сильного шума. Когда она выглянула наружу, то рядом с ней ударила молния. Екатерина выжила», - рассказал юрист.

Со слов женщины, кругом была паника, она, как и все, пыталась скрыться от урагана. В поисках безопасного места Екатерина увидела порванную палатку, в которой лежало бездыханное тело женщины с вывернутой ногой. Ей было уже ничем не помочь. Екатерине удалось тогда спастись, но от увиденного она до сих пор пребывает в шоке.

Другая клиентка юриста Ксения Хуснутдинова и подумать не могла, что на Марий Эл обрушится такой сильный ураган. Было солнечно, стояла жара. Она вместе с мужем и детьми взяли палатки и отправились на озеро Яльчик, надеясь прекрасно провести выходные. природная катастрофа. Но вместо этого они испытали один лишь ужас.

«Ураган начался, когда Ксения была в палатке с детьми. Слава Богу, муж вовремя вытащил их наружу, ведь еще чуть-чуть, и их бы раздавило деревом», - рассказал Дурсунов.

«ЗАСТАВИТЬ ВИНОВНЫХ ПОНЕСТИ НАКАЗАНИЕ»

По мнению Дурсунова, в смерти и увечьях людей во время урагана на Яльчике виновата не только природа. С его слов, в трагедии виновны и люди, которые надлежащим образом не обеспечили безопасность жизни и здоровья отдыхающих на том озере.

«Плата за въезд на Яльчик составляет 250 рублей. А за что, простите, мы платим, если там даже элементарные меры безопасности принять не могут? Между прочим, озеро со всех сторон окружено лесом и за деревьями нужно было следить», – подчеркивает юрист.

Первым делом, Рустем Дурсунов собирается выяснить, кому конкретно и что принадлежит. Как он заявил, сначала нужно будет разузнать, в чьем ведении находится тот самый лес, деревья которого при падении раздавили людей.

Если вдруг лес числится за Марий Эл, то отвечать за это должен Минлесхоз республики. Если же он находится в собственности лесничества, то, соответственно, юрист намерен привлечь эту организацию к ответственности.

«Существуют законы о лесопользовании. Лесничество обязано проверять деревья на предмет их высоты и соблюдать иные меры по безопасности людей. Кроме того, предстоит выяснить, кому принадлежит само озеро Яльчик и заставить виновных понести наказание за гибель людей, за то, что они не обеспечили их безопасность», – заявил юрист.

Напомним, что по факту произошедшего следственные органы завели уголовное дело руководством ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра», на территории которого находится озеро. Подозреваемым вменяется статья «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам».

Тем временем к Рустему Дурсунову за юридической помощью уже обратились десятки пострадавших. У многих во время урагана были повреждены автомобили, которые застрахованы лишь по ОСАГО. Так, что юристу предстоит еще и долгая работа по возмещению материального ущерба.

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