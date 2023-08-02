Деревья падали на автомобили, вокруг летали ветки: В Чувашии полицейский во время урагана спас 30 человек

Рисуя собой, полицейский сел за штурвал катера и в непогоду сделал семь таких важных рейсов, которые спасли десятки жизней. Фото: МВД России

Во время урагана, который обрушился на Поволжье, на левом берегу Волги капитан полиции Сергей Ежов увидел людей, которым грозила смертельная опасность. На один из автомобилей упало дерево, вокруг летали ветки. Укрыться от урагана было негде. Дети были напуганы, плакали, звали на помощь.

Ураган обрушился на левый берег Волги. Фото: скриншот

«Кто кинулся прятаться в платках, кто в машинах. Только успели забежать. Рядом упало дерево. Ветер был такой сильный, что даже подбросил одну девушку вверх», - вспоминает очевидец Инна Тимофеева.

Тогда Ежов попросил их подойти ближе к реке и стал по очереди перевозить всех на противоположный берег Волги к городскому причалу Новочебоксарска.

Ветер был настолько сильным, что валил деревья с корнями и подбрасывал людей вверх. Фото: скриншот

«Всех по правилам посадил, всем одел спасательные жилеты. Сделал несколько рейсов», - скромно рассказывает о своем поступке Сергей Ежов.

Когда все были в безопасности, полицейский еще раз осмотрел акваторию реки и убедился, что больше никому ничего не угрожает. рискуя жизнью полицейский спас в общей сложности 30 женщин и детей. Оказалось, что это далеко не первый подобный поступок Ежова.

«В течение последних двух лет он спас троих утопающих на Волге», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Капитан полиции уже не в первый раз спасает людей на Волге. Фото: МВД Чувашии

Напомним, смертоносный ураган обрушился на Поволжье 29 июля. В результате разгула стихии в Чувашии на Волге затонул катер с 10 пассажирами, среди погибших оказались шестимесячный младенец и восьмилетний ребенок, тело которого нашли на третьи сутки поисков. Последним был найден капитан судна. Он также погиб.

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