Судьба водителя судна остается до сих пор неизвестной. Фото: МЧС России

На третьи сутки поиска, 1 августа, в Чувашии найдено тело 8-летнего мальчика, пропавшего после крушения моторного катера на Волге 29 июля. Ребенка обнаружили у берега в нескольких километрах от места происшествия, между дачным поселком «Три дуба» и селом Хыркасы.

Судьба водителя судна остается до сих пор неизвестной. В поисково-спасательной операции задействованы 8 сотрудников МЧС России, 4 единицы техники и беспилотник, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, катер, шедший от острова Амоксар в сторону правого берега Волги, перевернулся и затонул 29 июля во время шторма и грозы. Судно предназначалось только на 5 человек, поэтому спасательные жилеты были только у половины пассажиров.

Всего на борту судна находились 10 человек, в том числе 6 детей. Четверо несовершеннолетних пассажиров госпитализированы. В результате трагедии погиб шестимесячный младенец.

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