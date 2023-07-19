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Происшествия19 июля 2023 7:42

Хотел поджечь военную технику: что нашли в Казани у диверсанта с керосином

В Казани задержали диверсанта с керосином, который хотел поджечь военную технику
Лев ИЛОНОВ
Мужчину задерживали сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Мужчину задерживали сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Казани сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя. Мужчина собирался поджечь танковый полигон с военной техникой. Как было установлено, он является приверженцем террористической организации легион «Свобода России»*.

Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, во время допросов задержанный житель Казани признался, что успел создать на территории танкового полигона схроны, в которых припрятал для диверсии около 20 канистр с керосином. Именно при помощи них он и собирался поджечь военную технику.

По месту жительства мужчины силовики провели обыски. В его доме были найдены и изъяты 10 приспособлений для сброса боеприпасов с беспилотника, несколько аккумуляторов для дрона, упаковку с фейерверком, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также предметы, указывающие на ведение мужчиной диверсионной деятельности.

Таким образом помимо уголовной статьи за участие в террористической организации в отношении жителя Казани возбудили еще и дело за приготовление к теракту. На данный момент силовики продолжают устанавливать все обстоятельства готовящейся диверсии, решается вопрос об избрании для задержанного мужчины меры пресечения.

Напомним, не так давно в Татарстане в отношении возбудили уголовное дело за диверсию в отношении 19-летнего жителя Набережных Челнов. Его задержали после того, как он на железной дороге поджег релейный шкаф. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Было установлено, что он сделал это по заказу. Все указания получал от собеседника в одном из мессенджеров.

*запрещенная в России террористическая организация

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