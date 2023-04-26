За поджог шкафа на железной дороге жителю Набережных Челнов грозит 20 лет заключения

Поджог произошел в ночь на 21 марта. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Набережных Челнах в ночь на 21 марта недалеко от станции «Сидоровка» местный 19-летний житель вместе с двумя подростками поджег релейный шкаф. Всех их поймали силовики. В отношении самых младших было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение или уничтожение имущества из хулиганских побуждений». Их оставили под подпиской о невыезде. Старший из них стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «диверсия». 19-летнему злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, он действовал по указке заказчика, который управлял им посредством сообщений в одном из мессенджеров. Из материалов уголовного дела следует, что из-за действий 19-летнего жителя Набережных Челнов наступили опасные последствия в виде повреждения стратегически важных объектов транспортной инфраструктуры, влияющих на осуществление бесперебойной поставки техники в зону СВО, сообщает Chelny-biz.ru.

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