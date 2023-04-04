20 тысяч рублей за каждую сожженную машину патриота: В Набережных Челнах подросток попался на заказных поджогах

Утверждается, что несовершеннолетний успел поджечь три автомобиля. Фото: Максим ЛЮКОВ

В Набережных Челнах 15-летнему подростку обещали 20 тысяч рублей за каждый сожженный автомобиль патриота. Такой способ «заработка» мальчик нашел в интернете. Он должен был найти машины со символами Z, поджечь их и прислать фотоотчет заказчику.

Однако подросток выбирал автомобили по своему усмотрению. Сам цеплял к ним патриотические наклейки, обливал горючей жидкостью и поджигал. При этом есть версия, что действовал он не один: взял себе в напарники 13-летнего школьника. Машины горели, заказчику отсылались фото, а взамен этого тот присылал деньги. Считается, что от рук подростка пострадали три автомобиля. После этого он попался. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Владельцы сгоревших машин требуют возмещения ущерба.

- Данным делом занимается полиция, ход расследования контролирует городская прокуратура, - сообщил «КП-Казань» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, республике это не единственный случай, когда для таких дел заказчики из интернета нанимали подростков. Так, в Казани 14-летнего ученика местной школы №101 задержали во время вскрытия тайника в заброшенном здании на улице Стадионная. По данным ФСБ, он собирался совершить нападение на родную школу. К этому его склонял житель Украины. Он обещал мальчику пять тысяч рублей. Кто выступил заказчиком в этот раз, установит следствие.

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