В Казани задержан планировавший диверсию на танковом полигоне мужчина

В ходе обыска в квартире жителя Татарстана обнаружили 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы к ним Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани задержан сторонник запрещенной в России террористической организации, который намеревался поджечь военную технику на полигоне. Неподалеку от места запланированной диверсии он сделал схрон из 17 бутылок с керосином.

Как удалось выяснить «КП-Казань» из собственных источников, силовиками был задержан 30-летний местный житель. В ходе обыска в квартире жителя Татарстана обнаружили 10 систем сброса для дрона и аккумуляторы к ним, коробку с фейерверком и многое другое.

Неподалеку от Казанского высшего танкового командного училища мужчина организовал схрон с 17 бутылками керосина. С их помощью он планировал поджечь бронетехнику.

По данному факту возбуждено дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Ранее казанец уже был судим по статье о возбуждении ненависти.

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