С огнем боролись 2,5 часа

В Казани 14 июня произошел крупный пожар – загорелась кровля жилого дома 8/2 по улице Чехова. Информация в спецслужбы поступила в 18.35.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные – в тушении принимали участие 62 человека и 12 единиц техники. Площадь пожара составила 1100 квадратных метров.

Из дома, в котором 66 квартир, было эвакуировано 132 человека, в том числе сотрудники МСЧ спасли двух инвалидов – мужчину и женщину – из огненной ловушки.

На место происшествия прибыли руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Чиновники заявили, что всем, кому это необходимо, будет предоставлено размещение в гостинице «Кварт». Для этого организовали специальные автобусы.

На место происшествия прибыли руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров и глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов

На месте также работали прокурор Казани Олег Дроздов и районный прокурор Олеся Соколова.

- Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в надзорном ведомстве.

В 20:35 удалось локализовать пожар, а в 21.06 он был потушен полностью. Таким образом, с огнем боролись 2,5 часа. Однако работы на месте происшествия продолжались до глубокой ночи – здесь были не только пожарные и полицейские, но и некоторые жильцы. Для всех них было организовано горячее питание.

Сотрудники МЧС провели поквартирный обход, пострадавших в результате пожара нет. Причина возгорания пока не установлена.

Примечательно, что на первом этаже загоревшегося дома находится отдел миграционной службы МВД, в который с начала июня начали выстраиваться очереди горожан за загранпаспортами нового образца. Именно летом их снова начали выдавать по всей России. Также по злополучному совпадению сотрудники отдела должны именно 14 июня отмечать свой профессиональный праздник. Однако вместо этого, по словам очевидцев, они занимались тем, что выносили из пострадавшего дома рабочую документацию.

Ранее мы сообщали, что кошку Фрушу и хамелеона спасли с пожара на улице Чехова в Казани.

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