Жители Казани выстроились в очереди на получение биометрических загранпаспортов

В феврале выдачу документов нового образца приостановили из-за нехватки микросхем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сообщение о том, что в России с 1 июня 2023 года возобновилась выдача биометрических загранпаспортов, вызвало в Казани ажиотаж. Горожане надо им или не надо массово ринулись в управление по вопросам миграции на улице Чехова. Они выстраиваются в огромные очереди, занимая в них места с самого утра. И надо еще умудриться попасть на прием, так как управление работает до 18.00.

- Во избежание массовой подачи заявок, просим воздержаться в летний период от оформления заграничных паспортов без особой необходимости и сделать это в любое другое удобное время, - прокомментировали в МВД Татарстана.

Там отметили, что все отделы по вопросам миграции ведомства работают в штатном режиме, поставки комплектующих для микросхем биометрических загранпаспортов, действующих в течение 10 лет, налажены.

Напомним, их выдачу в России пришлось приостановить в феврале 2023 года, для выезда за пределы страны можно было получить только документ старого образца со сроком действия пять лет. Это произошло из-за роста спроса на загранпаспорта нового поколения. Подмосковный завод просто не успевал выпускать микросхемы для них в нужном количестве.

Отметим, что оформление биометрического загранпаспорта обходится казанцам, как и всем жителям России, дороже. Так, если за документ старого образца для взрослых придется заплатить 2 000 рублей, а для детей до 14 лет – 1 000 рублей, то за новый образец придется выложить 5 000 и 2 500 рублей соответственно. После принятия заявление на получение биометрического загранпаспорта может пройти от двух недель до месяца, пока его выдадут на руки.

В каких странах принимают только биометрический загранпаспорт?

С документом старого образца, который, напомним, действует на протяжении пяти лет с момента его получения, можно посещать практически все страны. Но с ним россиян не пустят в Саудовскую Аравию. Там принимаются только биометрические загранпаспорта.

Если рассматривать Европу, то там официально не принимает такой документ старого образца только Мальта. Также, как сообщала kp.ru со слов туристов, посольство Дании не оформляет шенгенские визы для россиян с пятилетним загранпаспортом. Правда, официального сообщения об этом там не делали. Болгария же, несмотря на то, что она не входит в ЕС, тоже принимает россиян только с биометрическими загранпаспортами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram