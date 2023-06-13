Упала с лошади под грузовик: во время Сабантуя в Татарстане погибла 17-летняя девушка

О погибшей девушке вспоминают исключительно положительно

17-летняя девушка погибла в Тукаевском районе Татарстана во время прогулки на лошади. Даша очень любила этих животных и не упускала возможности в свободное время проводить время верхом. В поселке Новый, что неподалеку от Набережных Челнов, ее знал практически каждый – таких наездниц здесь больше нет.

Трагедия случилась в субботу, 10 июня. В этот день в поселке проводился татарский национальный праздник Сабантуй. Зрители и участники съехались со всей округи – машин в Новом было как никогда много. Но радость быстро сменилась грустью – поселок моментально облетела новость, что Даши больше нет.

Трагедия произошла на дороге в соседний населенный пункт – Новые Сарайлы. Даша была верхом на лошади, рядом шел жеребенок. В какой-то момент на дороге появился грузовик. По роковой случайности именно тогда жеребенок метнулся на проезжую часть, за ним бросилась и кобыла. Испугавшись автомобиля, лошадь задергалась – наездница не удержалась, упала на дорогу и попала под «КАМАЗ». Даша скончалась на месте происшествия. Кто виноват в произошедшем, предстоит установить следствию. Видео момента ДТП можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

За рулем грузовика был также местный житель. Он, как и многие другие, в шоке от произошедшего. О погибшей девушке в поселке все отзываются исключительно положительно, вспоминают о ее доброте – она никогда не отказывала детям погладить своих питомцев. У Даши были не только лошади, но и ослик – настоящая диковинка для местных. Она часто прогуливалась с ним по поселку, вызывая восторженные взгляды местной детворы.

Девушка училась в техникуме на кондитера, окончила первый курс. К сожалению, ее жизнь оборвалась так рано… Приносим соболезнования родным и близким.

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