«Спи спокойно, легенда»: в Татарстане в ДТП погибла рэп-исполнительница Альбина Сафарова

На страницу Альбины в соцсети подписаны более 55 тысяч человек.

Известная в Татарстане рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла ночью 8 июня в Казани. Она ехала на мотоцикле вместе со своим другом и попала в ДТП.

Альбина Сафарова обрела популярность около 10 лет назад благодаря роликам в соцсетях. Последний ее трек под названием «Дилер» вышел в марте этого года. Тогда поклонники ее творчества восприняли на «ура» новую композицию, а сегодня они пребывают в шоке из-за случившегося. Новость о гибели девушки потрясла многих.

- Не верится. Все детство прошло на видео, где она читает. Покойся с миром, ты была очень светлым человеком, - написала поклонница артистки по имени Екатерина.

- Спи спокойно, легенда, - оставил комментарий Сергей.

- Спасибо за детство, пусть земля будет пухом, - написал Тимур.

- До сих пор не верю, родная. Ты навсегда у меня в памяти, - прокомментировала Айгуль.

На страницу рэп-исполнительницы в соцсети подписаны более 55 тысяч человек.

Напомним, авария произошла на улице Мира между поселком Нагорный и микрорайоном Дербышки. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel начал поворот через две сплошные линии, в этот момент произошло столкновение с мотоциклом Suzuki, которым управлял друг артистки. Позади него находилась сама Альбина.

В результате рэп-исполнительница получила тяжелые травмы, от которых скончалась. Водитель мотоцикла выжил.

Ранее мы сообщали, что в Казани судья выпал из окна квартиры на 12-м этаже.

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