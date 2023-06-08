Он мог подумать, что я пьяна: в Татарстане таксист спас девушку, у которой в машине случился инсульт

В салоне такси Гульнара потеряла способность разговаривать Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Татарстана пережила второе рождение – ее спасителем стал таксист. Невероятная история произошла в Набережных Челнах.

Вечером 20 мая Гульнара вызвала «Яндекс Такси» и поехала домой – за город. Сначала все было хорошо, поездка казалась спокойной, но потом молодой женщине резко стало плохо.

- Внезапно заболела голова, очень сильно. Через некоторое время боль прошла, но зрение стало таким плохим, что я видела лишь некоторые предметы. Оно не расплывалось, а просто сузилось. По бокам ничего не видела, - рассказала «КП-Казань» Гульнара. - Дальше я уже не могла говорить. Сначала пыталась перебирать слова в голове, которые видела по пути домой на вывесках, но понимала, что читаю их уже с ошибками, пыталась выговорить, но у меня не получалось. Затем я уже просто схватила водителя за плечо, он обернулся и все понял сразу.

«Если бы он отвез меня домой, то я бы умерла»

Водитель по имени Айдар среагировал быстро – он пересадил пассажирку на переднее сидение и опустил его, чтобы Гульнара ехала лежа. Затем таксист помчался в больницу.

- Он пытался разговаривать со мной, но отвечать я ему не могла. У меня в голове эти слова были почему-то неправильными, - вспоминает челнинка. – Я пыталась писать ему в заметках на телефоне, но понимала, что пишу с ошибками. Водитель мог подумать, что я пьяная или под наркотиками и высадить, но не сделал этого. Я живу за городом, одна. И он спас мне жизнь тем, что отвез не домой, а в больницу. Потому что, если бы он отвез меня домой, то я бы умерла.

В больнице Айдар помог оформить все необходимые документы, потому что Гульнара этого сделать уже не могла. Он дождался врачей, которые сразу увезли его пассажирку в реанимацию.

- Только через пару дней, когда меня перевели в палату, я узнала, что у меня был инсульт, - говорит Гульнара. - В больнице я лежала пять дней, потом отправили на реабилитацию. Сейчас я посещаю дневной стационар, где ставят капельницы, также хожу на массаж, ЛФК и другие процедуры, чтобы восстановить полноценную работу мозга.

После того рокового дня Гульнара больше не общалась с Айдарам – у нее нет его номера телефона. Но, конечно, девушка безгранично благодарна таксисту и называет его своим спасителем.

Ранее мы сообщали, что в Казани девушка выпала из движущегося такси.

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