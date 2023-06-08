В Казани судья выпал из окна квартиры на 12-м этаже

Судьей мужчина был назначен прошлым летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный судья, служивший в Кировском районном суде Казани, погиб ночью 8 июня. Его тело было найдено около дома на проспекте Ямашева, где жил мужчина, сообщает «БИЗНЕС Online».

Согласно предварительной информации, 42-летний судья выпал из окна своей квартиры на 12-м этаже. В обстоятельствах трагедии разбираются оперативники.

Судьей мужчина был назначен прошлым летом. Работал с административными и гражданскими делами.

Ранее мы сообщали, что в Елабуге трехлетняя девочка выпала из окна и погибла.

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