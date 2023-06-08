В Казани на мотоцикле насмерть разбилась рэп-исполнительница Альбина Сафарова

Водитель мотоцикла остался в живых, а пассажирка скончалась. Фото: скриншот

Ночью в результате столкновения байка и легкового автомобиля на улице Мира в Казани погибла 32-летняя рэп-исполнительница Альбина Сафарова. Девушка ехала с молодым человеком на мотоцикле в сторону Дербышек.

Водитель иномарки Opel стал поворачивать налево через двойную сплошную линию, чтобы заехать на заправку. Маневр завершить не успел — в его бампер врезался мотоцикл Suzuki.

В результате столкновения водитель мотоцикла остался в живых, а пассажирка скончалась на месте, сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани.

Напомним, ранее в Казани «Газель» на проспекте Победы влетела на остановку и сбила людей.

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