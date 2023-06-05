Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Марий Эл призвали не употреблять пивной напиток «Мистер сидр» производства ООО «Анди», информируют в республиканском Роспотребнадзоре.

После массового отравления контрафактным алкоголем в Ульяновской области Управление приняло меры по изъятию опасного товара из торговых точек Марий Эл. Местным компаниям выдали предписания о приостановке его реализации.

К текущему часу в республике случаев отравления сидром не выявлено. Однако в Управлении просят жителей быть бдительными, и обо всех обнаруженных случаях продаж продукции компании «Анди» сообщать по телефонам «горячей линии» 8-800-707-61-77, 8 (8362) 68-19-44.

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