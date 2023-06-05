Фото: Иван МАКЕЕВ

При этом не исключено, что напиток может быть на прилавках торговых точек

Случаев отравления опасным сидром в Татарстане не зафиксировано. Об этом стало известно вечером 5 июня. Напомним, в Ульяновской области 35 человек отравились алкоголем под маркой «Мистер Сидр», 16 из которых скончались. Еще два случая гибели людей от, предположительно, того же напитка зафиксированы в Самаре. Двое пострадавших, парень и женщина, также есть в Ижевске. Производился сидр в Самарской области.

Как отметила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Назили Хузахметова, Казани и других населенных пунтах РТ отравлений сидром не зарегистрировано, но напиток может быть на прилавках магазинов. Санитарный врач попросила жителей региона, не медля, сообщать в Роспотребнадзор или полицию, если «Мистер Сидр» будет обнаружен в какой-либо торговой точке.

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