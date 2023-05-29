Остались только тапочки: жительница Татарстана погибла спустя несколько дней после смерти внучки на скамейке

Девочка скончалась от приступа астмы на скамейке Фото: Иван МАКЕЕВ

Семейная трагедия произошла в Тукаевском районе Татарстана. Здесь женщина погибла спустя несколько дней после смерти внучки – школьница скончалась прямо на улице, на скамейке.

Первая беда в эту семью пришла, когда 17-летняя школьница из родного села Бетьки поехала к родственникам в Набережные Челны. Вместе с двоюродными братьями она вышла на прогулку в старой части города. В какой-то момент ей стало плохо – случился приступ астмы. Родственники усадили девушку на скамейку и вызвали скорую помощь. К сожалению, спасти школьницу не удалось, она скончалась за несколько дней до своего последнего звонка.

Смерть девушки стала большим горем для ее семьи, но тяжелее всего трагедию перенесла бабушка умершей. Она говорила, что предчувствует и свою приближающуюся смерть. Спустя три дня после кончины внучки 63-летняя женщина пропала. Родные бросились на поиски, но удалось найти лишь ее тапочки на берегу реки Камы. Тогда к делу подключились водолазы, они начали обследовать акваторию – предполагалось, что женщина утонула.

Самые страшные опасения подтвердились – спустя два дня, рано утром, тело женщины было найдено в Каме, в пяти метрах от берега в поселке Красный Ключ Нижнекамского района. Родные опознали ее.

Ранее мы сообщали, что учительница из Набережных Челнов умерла после сложных родов.

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