Я умоляла их приехать: в Татарстане «скорая» отказалась выезжать к умирающему после ДТП мужчине

За две минуты до приезда «скорой» мужчина скончался

В Татарстане скорая помощь отказалась выезжать к пострадавшему в ДТП мужчине, после чего тот умер. Диспетчер объясняла свое решение тем, что место аварии находится в соседнем районе.

ДТП случилось 30 апреля около железнодорожной станции Бурундуки. Территориально она находится в Дрожжановском районе Татарстана, при этом город Буинск (Буинский район) ближе, чем Старое Дрожжаное.

- Мне позвонили и сказали, что братишка попал в ДТП. Одновременно очевидцы вызвали скорую помощь по номеру 112, - рассказала сестра погибшего парня Динара. – Когда я приехала на место происшествия, медиков не было. Тогда я сама позвонила на станцию скорой помощи в город Буинск.

Диспетчер объяснила девушке, что место ДТП находится в Дрожжановском районе, поэтому и медики приедут оттуда.

- От Дрожжаное до Бурундуков ехать около часа. От Буинска – около 20 минут. Я умоляла приехать. Брат был жив, он дышал, он реагировал, - рассказала Динара. – Я звонила неоднократно, потом они уже трубку перестали брать. За две минуты до приезда «скорой» из Дрожжаное мой брат скончался.

Когда девушка придала историю огласке на нее обратил внимание Следком Татарстана. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

«Диспетчер просто не разобралась»

Главврач Буинской больницы Рустем Самерханов заявил, что диспетчер просто не разобралась, где произошло ДТП, поэтому перенаправила вызов в Дрожжановскую ЦРБ.

- Никогда не отказывали. Я не понимаю, что произошло. Она не совсем поняла, видимо. Такие ошибки недопустимы, мы не имеем права ошибаться, - сказал главный врач ЦРБ.

Следователям предстоит разобраться в этой истории и выяснить, кто прав, а кто виноват.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане сбитая автомобилем женщина заявила, что у нее дела и покинула место ДТП.

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