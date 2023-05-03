8 марта она посмотрела на меня в последний раз: муж умершей после родов учительницы рассказал о других трагедиях в этом же роддоме

Обследование показало, что у женщины был слишком большой плод

36-летняя учительница лицея №78 из Набережных Челнов Алена Мухаметова собиралась стать мамой в третий раз. На 41-й неделе беременности она легла в КДМЦ, где во время обследования выяснилось, что плод слишком крупный – более четырех килограммов. Женщина попросила сделать ей кесарево. На что, по словам мужа Рафаэля, врач сказал ей: «Родила двоих, значит, и третьего сама родишь». Женщине начали давать таблетки для стимуляции родов.

- Сделали прокол пузыря. Затем для стимуляции схваток поставили капельницу с окситоцином и принялись принимать роды. Ребенок же, несмотря на все усилия, никак не хотел рождаться, - рассказал «КП-Казань» Рафаэль Мухаметов.

Из-за своих крупных размеров плод застрял в родовых путях. Ребенок страдал от нехватки кислорода, в результате чего у него пострадал головной мозг.

- Далее врач произвела вакуум-экстракцию, и мальчик все-таки родился. А через 20 минут у Алены остановилось сердце, которое отчаянно пытались запустить в течение 18 минут. К счастью, тогда врачам удалось вернуть супругу к жизни, но УЗИ показало, что у нее сильное внутреннее кровотечение, - вспоминает Рафаэль.

Тем временем, Алену увезли на операцию, которая длилась 6,5 часов. К сожалению, это не помогло и женщину вместе с новорожденным решили доставить в РКБ и ДРКБ. Рафаэль смог увидеть ее и новорожденного сына только когда их заносили в машину «скорой помощи». После транспортировки в Казань жизнь Алены поддерживалась лекарствами и медоборудованием, поскольку у нее отказали почки и печень. Ее также подключили к ИВЛ.

- 8 марта мы с братом жены Юрием поехали в Казань. Там я ее увидел, она открыла глаза и посмотрела на меня. По словам брата, жена все слышала и чуть сжимала ему руку. Я немного успокоился, думал, что теперь все будет хорошо. Потом навестил сына, который был в тяжелом состоянии, - говорит Рафаэль Мухаметов.

Как он отметил, спустя два дня самочувствие жены стало еще хуже, и она уже ни на что не реагировала. Узнав об этом, они с Юрием 14 марта срочно выехали в РКБ, где им сообщили, что Алена умерла. Ее организм не выдержал такой обильной кровопотери и не смог восстановиться.

- Я так надеялся, что она очнется, и я скажу ей: Как же ты нас напугала, милая... Но ее не стало, - с прискорбием сказал Рафаэль.

ИМЯ СЫНУ ДАЛИ ЗАРАНЕЕ

- Мы с Аленой заранее выбрали ему имя Ранель. У него очень сильно пострадал мозг, остальные органы в норме. Забрал сына с ДРКБ домой, чтобы он набрался сил перед очередной реабилитацией, - пояснил муж Алены.

Впереди мальчика ждет долгое лечение и непростой путь, который он обязательно преодолеет с помощью любящего и заботливого отца. В то же время, родственники погибшей Алены хотят привлечь к ответственности тех, кто виновен в ее смерти. Напомним, следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

РАССКАЗЫ ДРУГИХ РОЖЕНИЦ

После трагедии брату погибшей женщины Юрию в соцсетях стали приходить сообщения от других рожениц, в которых они рассказывали о том, как они пострадали в том самом КДМЦ Набережных Челнов.

Речь идет о более чем 20 женщинах, которые решились написать и выступить публично, если это потребуется. По их словам, они столкнулись с грубым и халатным отношением врачей КДМЦ, а также, что самое страшное, – с родовыми травмами и смертью детей. Поскольку сейчас идет следствие, то данные этих рожениц пока не разглашаются.

Так, по словам Юрия, в 2013 году у другой его родственницы в этом перинатальном центре случился разрыв матки. К счастью, женщина осталась жива, но потеряла ребенка и больше никогда не сможет родить.

Брат Алены рассказал и о другой роженице. Она в 2014 году, как и его сестра, просила врачей сделать ей кесарево, медики ответили отказом. Затем при родах у ребенка началась гипоксия и он родился мертвым. Кстати, уголовное дело тогда так и не возбудили. В 2015 году, со слов Юрия, в КДМЦ была зафиксирована очередная смерть ребенка.

По рассказам еще одной роженицы, которая написала Юрию, в 2021 году ей в этом медучреждении сделали кесарево сечение и повредили мочевой пузырь. В том же году, другая роженица, по словам брата Алены, столкнулась с хамством медиков.

Еще одна жительница Набережных Челнов прислала пост с рассказом о том, что в КДМЦ на нее и вовсе морально давили, чтобы она сделала аборт. В 2021 году, по словам женщины, ей прочили инвалидность, запугивали смертью, всячески внушали ей, дескать, ребенок может родиться с ДЦП и прочими дефектами. Женщине был поставлен диагноз: «Вращение плаценты в матку по рубцу». По ее словам, медики КДМЦ просто не хотели заморачиваться со сложными родами. Зато их успешно, как утверждает женщина, у нее приняли в Москве, и сейчас она растит здоровую дочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети ее любили: в Татарстане учительница умерла после сложных родов

Ее из перинатального центра срочно увезли в РКБ (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram