В Набережных Челнах школьница умерла во время прогулки

Школьницу усадили на скамейку и вызвали скорую Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах умерла школьница из Тукаевского района. Она приехала к родственникам из села Бетьки.

Как выяснила «КП-Казань», 17-летняя девушка вышла на прогулку с двоюродными братьями. В какой-то момент ей стало плохо, молодые люди находились в поселке ГЭС. Школьницу усадили на скамейку и вызвали скорую. Прибывшие медики ничем не смогли помочь. По некоторым данным, у девушки была астма.

Ранее мы сообщали, что в Казани на детской площадке умер лось.

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