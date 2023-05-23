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НовостиОбщество23 мая 2023 10:28

В Набережных Челнах школьница умерла во время прогулки

Она приехала из Бетьков
Адам САГАЛ
Школьницу усадили на скамейку и вызвали скорую

Школьницу усадили на скамейку и вызвали скорую

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах умерла школьница из Тукаевского района. Она приехала к родственникам из села Бетьки.

Как выяснила «КП-Казань», 17-летняя девушка вышла на прогулку с двоюродными братьями. В какой-то момент ей стало плохо, молодые люди находились в поселке ГЭС. Школьницу усадили на скамейку и вызвали скорую. Прибывшие медики ничем не смогли помочь. По некоторым данным, у девушки была астма.

Ранее мы сообщали, что в Казани на детской площадке умер лось.

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