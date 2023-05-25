Срок или сумма: как не ошибиться при досрочном погашении ипотеки в Казани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для большинства россиян ипотека сегодня — основной инструмент для решения жилищного вопроса. Например, Сбер в апреле 2023 года выдал 104,3 тыс. квартирных займов — это в четыре раза больше, чем в апреле 2022-го. Наибольшей популярностью пользуются льготные программы — например, ипотека с господдержкой со ставкой от 7,3%.

Средний срок, на который оформляют ипотечный кредит в Татарстане (данные Минстроя за март 2023 года), — 24,7 года. А максимальный период, на который можно взять, к примеру, льготную «Семейную ипотеку» Сбера, и вовсе равен 30 годам.

При этом мало кто из заемщиков действительно собирается расплачиваться с долгами несколько десятилетий. Как правило, горожане планируют погасить кредит досрочно. Но при этом, к сожалению, нередко совершают ошибки.

Мы собрали несколько историй наших земляков, которые поделились своим опытом досрочного погашения ипотеки. А эксперты рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера рассказали, что выгоднее сокращать с помощью дополнительных взносов — срок или сумму выплат.

Фото: Елизавета ОСИПОВА

Получили налоговый вычет и сократили платеж

После рождения ребенка Ирина и Владимир оформили «Семейную ипотеку».

- Мы купили двухкомнатную квартиру за 4,3 миллиона рублей под 5,7% годовых. Первоначальный взнос у нас был ровно миллион — материнский капитал плюс собственные сбережения. Чтобы сократить ежемесячный платеж, оформили заем сразу на 30 лет, рассчитывая выплатить досрочно.

Поначалу платить пришлось по 19,2 тысячи рублей ежемесячно. Однако потом Владимир получил налоговый вычет. За первый год (исходя из размера зарплаты мужчины) семье вернули 120 тысяч рублей. Деньги решили потратить на досрочное погашение ипотеки.

- Можно было сокращать или срок кредита, или размер ежемесячного платежа. Мы посчитали — вышло, что если сокращать срок кредита, то общая переплата станет меньше, но не настолько существенно. А свободные деньги на малыша нужны нам прямо сейчас. Нам показалось актуальнее сохранить срок, но сократить сумму. В итоге мы стали платить почти на полторы тысячи меньше в месяц, - рассказала Ирина. - В следующем году получим остаток налогового вычета и снова досрочно погасим часть кредита.

- Мы не знаем всех обстоятельств жизни этой семьи, но если официально трудоустроены оба супруга и никто из них не оформлял налогового вычета при покупке недвижимости ранее, то не только Владимир, но и Ирина могут получить его сейчас — за свою новую квартиру, - подсказывают эксперты Домклик. - Более того, каждый из супругов имеет право получить вычет как с 2 миллионов рублей за покупку недвижимости, так и с 3 миллионов за проценты по ипотеке. С таким подходом досрочно погасить кредит станет еще проще.

Подробнее о том, как получить максимальный налоговый вычет всей семьей, советуем прочитать здесь.

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Снизили переплату

Кристина и Руслан оформили кредит год назад, чтобы сменить двухкомнатную квартиру на «трешку». С учетом собственных сбережений им понадобилось всего 900 тысяч ипотечных средств, их они взяли в банке на 10 лет.

- У нас льготная ипотека Сбера с невысокой ставкой, ежемесячный платеж составлял чуть больше 10 тысяч рублей. Однако через полгода мы продали родственникам свою долю в дедушкиной даче за 200 тысяч, - вспоминает Кристина, - и решили оформить частичное досрочное погашение. Сначала хотели сократить размер платежа — получилась бы экономия около 2,3 тысячи рублей в месяц, а общая переплата банку уменьшилась бы на 64 тысячи. А если сокращать срок, то кредит мы закроем на 2 года 8 месяцев раньше, снизив переплату на 128 тысяч! Для нас платеж в 10 тысяч в месяц — не слишком тяжелое обременение, поэтому мы пошли по второму пути.

Добавим: если вы оформляете ипотеку через сервис Домклик, то просчитать все варианты досрочного погашения можно еще до подачи заявки на кредит. Заходим в ипотечный калькулятор, вводим все нужные параметры (программа займа, вид недвижимости, ее стоимость и т. п.), а потом нажимаем «График платежей» — и «играем» с суммами и целями дополнительных взносов, наглядно наблюдая, как меняются размер ежемесячного платежа, срок кредита и сумма переплаты банку.

Фото: Shutterstock

Не забываем про плановый платеж

Эксперты Домклик уверяют: в долгосрочной перспективе при досрочном погашении выгоднее сокращать именно срок ипотечного кредита, это дает более ощутимую экономию на процентах.

- Но бывают ситуации, когда заемщику предпочтительнее уменьшить размер ежемесячного платежа. Как правило, так лучше делать, если ипотечный заем для вас — ощутимая нагрузка. При сокращении суммы вы сразу сможете почувствовать свою экономию, - пояснили эксперты.

Как правило, во всех банках предусмотрена возможность досрочного погашения ипотеки, однако стоит уточнить (для этого достаточно изучить договор) максимальные и минимальные суммы, а также ограничения по датам. Например, в Сбере ограничений по сумме досрочного платежа нет, а вот что касается лучшего дня для дополнительных выплат — тут есть одна хитрость.

- Гасить ипотечный кредит досрочно можно в любое время и в любых размерах. Однако самая выгодная дата для досрочного погашения — плановая дата платежа и несколько дней после этого дня. В этом случае большая часть средств пойдет на погашение основного долга, а не накопившихся процентов, - советуют эксперты Домклик.

Ответы на самые популярные вопросы о досрочной выплате ипотеки найдутся в журнале Домклик.

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