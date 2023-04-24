Шесть соток и домик с верандой: как мы искали дачу в Казани и что из этого вышло

Республика Татарстан, Зеленодольский, муниципальное образование Васильево. Источник: Домклик

Весна — самое время покупать дачу. Об этом за ужином твердо заявил мой дед Степан. Для убедительности стукнул по столу ложкой. Бабушка Рая уважительно кивнула, родители страдальчески переглянулись, муж испуганно посмотрел на меня.

Вопрос о даче дед Степан поднимал не в первый раз: вот уже пару лет дедушка буквально бредит шестью сотками. Объясняет — дескать, на старости лет потянуло к земле. Всё вспоминает участок, который когда-то был в семье и который пришлось продать в сложное время конца 90-х. Я тогда была маленькая, и воспоминаний от дачных поездок осталось не так много. А вот родителям впечатлений хватило. Все выходные — бить поклоны картошке, кишащей колорадским жуком, да полоть казавшиеся бесконечными грядки. А бонусом к этому — долгая тряска в автобусе, потом — пыльная дорога, по которой топать и топать до дачи, вода по графику, тесный домик-будка с продавленным диваном, тяжелые рюкзаки с урожаем и бесконечная возня с вареньями и соленьями.

После продажи дачи родители явно вздохнули с облегчением. А вот в памяти деда те сотки остались совсем другими — чистейший воздух, легкий туман на рассвете, рыбалка на озере, оглушительное пение птиц. Бабушка же — человек хозяйственный, и без горы заготовок в чулане даже в наше сытое время чувствует себя неуютно. Поэтому мечту деда о даче разделяет целиком и полностью.

- Ладно, - неожиданно сдался отец. - Хотите дачу — купим. Вот и Лариска с Даней скоро деток нарожают, свежим воздухом дышать будут. И вообще домик за городом — это сейчас модно. Только у меня одно условие — никакой картошки! И чтобы дом нормальный, а не такой, как та наша будка.

- И никаких автобусов! Не дальше 30 минут на электричке, - твердо заявила мать.

- Но сад с яблонями нужен, - покачала головой бабушка. - Куда без него? И смородина.

- Надо у озера смотреть. Или у речки. На рыбалку ходить будем, - воодушевился дед.

- И хорошо бы с банькой, - вставил свои пять копеек мой муж. Дед энергично закивал.

Источник: Домклик

«Пить чай и любоваться закатом»

Семья начала оживленно обсуждать дачу мечты. Просторный домик, непременно деревянный — так экологичнее. Этаж можно один — но непременно с верандой, где вечерами можно будет пить чай и любоваться закатом. Крайне желательна банька. Не слишком далеко от города, с хорошей дорогой — но одновременно в тихом, экологически чистом месте. Недалеко от озера или речки. Участок — никак не меньше шести соток, и чтобы яблони со смородиной росли и для теплицы место осталось.

Идеально. Но вот бывают ли такие дачи на самом деле?

После ужина отправились изучать объявления в интернете — и буквально глаза разбегаются! Например, на сервисе недвижимости Домклик от Сбера на продажу в Татарстане выставлено почти 16 тысяч загородных домов, дач и участков! С одной стороны, такое многообразие обнадежило — ведь наверняка среди этих участков найдется наша дача мечты. Но вот искать ее, похоже, придется долго. Осознав масштабы задачи, притих даже неугомонный дед.

- Давайте сначала определим район, - рассудительно сказала мама. - Если нам надо рядом с водой, то смотреть надо, например, Лаишевский или Зеленодольский районы. Туда и добраться проще.

- Да, Дербышки, Бирюли и Чепчуги даже смотреть не будем, где мне там рыбачить, - подхватил дед.

Источник: Домклик, Гусейнов Виктор

Железная дорога, баня и река

Совместно решаем искать в Зеленодольском направлении — и железная дорога, и вода, и райончики обжитые. Чтобы не мучиться, выискивая нужное в списке, кликаем на карту — и вуаля, сразу видим, где находится участок. А кликнув на конкретную дачу, получаем фото и описание. Предложений хватает. Правда, оказывается, что в таком густонаселенном районе отыскать именно 6 соток проблематично — в основном участки нарезаны по 3 – 4 сотки. Но бабушка с дедом согласны и на такое. А отец втайне ликует — значит точно на картошку места не останется.

Вот неплохой вариант в Васильево-1 за 480 тысяч рублей. Пять минут до железнодорожной станции, три минуты от автобуса, речка в 15 минутах. Но домик кирпичный, да и баньки нет. Мужчины этот вариант отметают. Еще один вариант в том же СНТ — уже 850 тысяч, но зато домик двухэтажный и есть «коробка» под баню. И плодовые деревья, яблони и смородина. Домик, правда, кирпичный, да и в обустройство бани придется вкладываться. Оставляем в закладках и смотрим дальше.

А вот, кажется, идеальный вариант. Дача в Васильево, двухэтажный деревянный домик с беседкой — простенький, конечно, но в выходные переночевать вполне можно, небольшая банька, летний душ, своя скважина, рядом залив и хорошие подъездные пути — до станции 766-й км несколько минут ходьбы. И даже соток — ровно шесть.

- Берем! - глаза у деда загораются, я прямо-таки вижу, как он уже по-хозяйски приглядывается к фотографиям, будто прикидывая, куда поставит кресло-качалку.

Республика Татарстан, Зеленодольский, муниципальное образование Васильево. Источник: Домклик

«А разве ипотеку на дачи дают?»

Крем глаза замечаю, что отец озабоченно переглядывается с матерью.

- Что такое? - тихонько спрашиваю я.

- 550 тысяч, - вздыхает отец. - Я рассчитывал тысяч на 300. Но уже вижу, что таких цен нет и в помине. Во всяком случае, на то, что мы хотим.

- Так давай ипотеку возьмем, - рассудительно встревает мать. - Лучше купить то, что мы хотим, и выплачивать понемногу, чем брать то, что не устраивает, и потом все равно вкладываться и мечтать о переменах.

- А разве на дачи ипотеку дают? - усомнилась бабушка.

- На все дают, - уверяет муж. - Хоть на квартиру, хоть на дом, хоть на строительство, хоть на дачу или участок.

Смотрим на Домклик — и правда, ипотеку на загородную недвижимость или дачу в Сбере можно взять по ставке от 11,2% годовых, первоначальный взнос — от 25%. Быстренько «обсчитываем» нашу дачу — получается, что при взносе в 150 тысяч и сроке на 30 лет платить придется всего по 2,9 тысячи рублей в месяц.

- Да мы досрочно погасим гораздо раньше, - воодушевляется отец.

Пока мы радуемся, мама уже отправляет заявку на нашу дачную ипотеку через Домклик.

- Представляешь, тут можно провести юридическую проверку недвижимости — а вдруг понадобится?! — и зарегистрировать сделку в электронном виде,- говорит мама. - Еще и на риелторах сэкономим!

Одобрение по ипотеке мы получили без труда (и буквально за пару минут) и уже в выходные отправились смотреть понравившуюся дачу. Действительность даже превзошла наши ожидания — разве что большинство яблонь оказались совсем молоденькими, без надежд на урожай в этом сезоне. Ничего, мы подождем: впереди замаячила новая, дачная жизнь. Но это уже совсем другая история.

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