Как правильно выбрать квартиру в новостройках Казани: советы экспертов и лайфхаки бывалых

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупка квартиры — дело ответственное: волнений не избежать. Особенно когда речь идет о новостройке, ведь это всегда немного «кот в мешке». Естественно, что покупатели хотят максимально оградить себя от рисков. Эксперты рынка недвижимости и сервиса Домклик рассказали, как правильно выбрать квартиру в новостройке в Казани весной 2023 года.

Семь тысяч квартир

Мы любим простор! По итогам 2022 года столица Татарстана вошла в топ-10 городов России, где в новостройках берут самое большое жилье. В среднем площадь новой квартиры в Казани составила 41 квадратный метр. Покупателей не останавливает даже то, что теперь за каждый «квадрат» приходится платить больше: цены на новостройки в Казани за 2022 год выросли на 34.1% — с 134,4 тысячи рублей до 180,3 тысячи за квадратный метр.

По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, сегодня на рынке нового жилья в Казани представлены более 7 тысяч квартир в 85 комплексах, цены стартуют от 2,9 млн за объект. Учитывая льготные ипотечные программы на покупку квартир в новостройках, приобретение жилплощади с такими ценами кажется вполне реальным. Для первоначального взноса хватит 15% от стоимости квартиры, а процентная ставка в Сбере составит всего от 7,3% годовых. Однако стоит иметь в виду ограничения по максимальной сумме кредита — в нашем регионе это 6 миллионов рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цена, репутация и транспорт

Тысячи новеньких квартир. Как не потеряться в этом море вариантов и сделать правильный выбор — на годы, а то и десятки лет вперед? По данным опроса, проведенного Единым ресурсом застройщиков, будущие жильцы в первую очередь обращают внимание на несколько критериев. 82% участников исследования признали, что прежде всего смотрят на цену квартиры в новостройке. На втором месте в рейтинге оказалась репутация застройщика — она важна для 75,3%. Транспортную доступность во главу угла ставят 70,5% респондентов, а планировку квартиры — всего 54,2% участников опроса. На пятом месте, по мнению респондентов, оказалось отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного соседства — этот фактор отметили 49,5% участников опроса.

Также среди значимых факторов, влияющих на привлекательность новостроек, покупатели назвали озеленение и безопасность территории, наличие машиномест, близость магазинов и другой инфраструктуры, виды из окна и количество этажей в доме. Интересно также, что в 2022 году для покупателей стал важнее технологический статус нового жилья: люди чаще обращали внимание на класс энергоэффективности и наличие систем умного дома.

При этом сами застройщики рекомендуют обращать внимание в первую очередь на цену, репутацию компании и планировку квартир, а также на близость социальных объектов, транспортную доступность, наличие машиномест и безопасность территории.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Средний этаж и 15-минутная доступность

Риелтор Руслан Салихов дал свои рекомендации жителям Казани при выборе квартиры в новостройке. В первую очередь эксперт посоветовал обращать внимание на локацию дома.

- Важно не местоположение дома само по себе. Важно, сколько времени вам придется проводить в пути, — до работы, школы, больницы, торговых центров, - отмечает эксперт. - Для каждого эти значимые точки свои. В идеале путь должен занимать не более 15 – 20 минут в одну сторону.

Также стоит оценить перспективы всего района. Если он активно развивается, то значит, объектов инфраструктуры в шаговой доступности тоже будет становиться больше. Но и нагрузка на нее возрастет — во многих новых районах возникают проблемы с парковками, выездом со двора и местами в детсадах. Это стоит учитывать.

- Тщательно подойдите и к выбору самой квартиры, - предупреждает риелтор. - Обратите внимание на высоту потолков — сейчас многие застройщики стараются делать их не ниже 2,7 метра. Оптимальными для жизни считаются средние этажи, однако если в квартире будут жить пожилые люди, то лучше обратить внимание на 1 – 3 этажи.

Также эксперты советуют заранее посмотреть в плане (если дом еще только строится), сколько квартир будет на этаже. Чем меньше — тем больше вероятность спокойной жизни.

- Но имейте в виду — вы покупаете жилье в новостройке. Еще очень долго люди будут туда заезжать и делать ремонт, - предупреждает Руслан Салихов.

А если вы боитесь пропустить недочеты и «косяки» застройщика, то лучше доверить проверку жилья перед приемкой профессионалам. Например, такую возможность дает сервис «Приемка» от Домклик.

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