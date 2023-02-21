Как правильно оформить предоплату за ипотечную квартиру в Казани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика показывает: в 2023 году кредиты на покупку жилья в Казани не теряют популярности. По данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, в январе 2023 года только в одном Сбербанке было заключено 53 тысячи ипотечных сделок, что лишь на 5% меньше, чем год назад. И эксперты прогнозируют, что такая тенденция сохранится, тем более что процентные ставки банки повышать не планируют.

- Центробанк сохранил ключевую ставку, и мы предполагаем, что в ближайшее время банки будут предлагать жилищные кредиты в рамках базовых программ в диапазоне 10 – 12 процентов, - отметил руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев. - Так что как минимум в первом квартале 2023 года мы не ожидаем существенных скачков процентных ставок по ипотеке.

Тысячи квартир ждут новых владельцев

Сейчас, по данным сервиса Домклик, взять ипотеку в Казани на вторичное жилье можно по ставке от 10,9% годовых, а максимальный срок кредита по-прежнему ограничен 30 годами.

Предложений на рынке хватает — около восьми тысяч квартир ждут своих покупателей.

Фото: Адель ХИСАМОВ

Однако мало получить одобрение банка на ипотеку и выбрать подходящее жилье. Важно еще правильно провести саму сделку — с первого шага и до победы. Одним из самых проблемных этапов для многих оказывается предоплата, то есть внесение аванса или задатка, чтобы «застолбить» за собой понравившуюся квартиру. Эксперты сервиса Домклик рассказали, как правильно оформить предоплату, если вы берете жилье в кредит.

Аванс или задаток

Во-первых, стоит различать три основные формы внесения предоплаты за квартиру. Аванс — это просто предоплата, которую продавец впоследствии учтет при расчетах за квартиру. Однако юридической силы, обязывающей продавца и покупателя заключить договор, аванс не имеет. Поэтому аванс при покупке квартиры в Казани используется крайне редко.

Гораздо более распространен договор задатка. Задаток — это также сумма, которая передается продавцу для закрепления намерения о сделке. Задаток выполняет обеспечительные функции — в договоре фиксируются данные продавца, покупателя и недвижимости, цены и сроки заключения основного договора купли-продажи. Если договор задатка нарушает покупатель — он теряет задаток. Если продавец возвращает задаток в двойном размере. Просто так взять и вернуть задаток можно, только если от сделки решили отказаться обе стороны.

Также можно заключить предварительный договор купли-продажи с обеспечительным платежом. Он похож на задаток, однако отличается более гибкими условиями, которые можно прописать под каждый конкретный случай, — например, что при срыве сделки по своей вине покупатель теряет не всю сумму, а только половину.

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Как правило, эксперты советуют заключать договоры задатка или обеспечительного платежа. Однако так стоит делать, только если вы уверены в предстоящей сделке. Если же есть сомнения — можно обойтись авансом (хотя никаких гарантий он не дает) либо более детально прописать условия обеспечительного платежа.

Приобретение квартиры в ипотеку несет для покупателя как дополнительные преимущества, так и возможные сложности. С одной стороны, банк помогает проверить «чистоту» недвижимости. С другой — процесс одобрения приглянувшегося варианта может заставить понервничать.

Например, если у покупателя есть положительное решение по ипотечному кредиту, он выбирает жилье, вносит задаток… а квартира по какой-то причине не получает одобрения банка. В таком случае задаток теряется. Поэтому для оформления предоплаты при покупке квартиры в ипотеку лучше всего подходит обеспечительный платеж. Главное — тщательно прописать все условия в договоре предварительной купли-продажи, например, возврат денег в случае отказа банка в ипотеке на конкретную квартиру. Как правило, если этот пункт включен в договор, проблем не возникает.

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