Как прошел Международный Экономический Форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023»: ключевые темы, итоги

В мероприятии приняли участие представители более чем 85 стран. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В Казани завершился Международный Экономический Форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023». В мероприятии приняли участие порядка 15 тысяч представителей более чем 85 стран и регионов России. Было подписано 130 соглашений и меморандумов. Рассказываем, как прошел KazanForum, и чем он запомнился в этом году.

KazanForum даст толчок взаимодействию России и стран ОИС

Одной из главных тем форума стало строительство международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг». Перевозить грузы по этому коридору из России в Иран и Индию будет дешевле и быстрее, нежели исключительно морским путем через Суэцкий канал. Скорейшее введение в действие МТК позволит странам Организации исламского сотрудничества (ОИС) экспортировать российские сельхозтовары и халяль-продукцию.

Еще одной важной темой для обсуждений стала российская экономика в санкционной реальности. Вице-премьер России Марат Хуснуллин подчеркнул, что ни одна из мусульманских стран не ввела санкции против нашей страны, что говорит об уверенности в них в качестве партнеров.

Международный кубок шеф-поваров KazanForum 2023

В рамках KazanForum 2023 прошел Международный кубок шеф-поваров. Кулинары с мировым именем из 14 стран готовили национальные блюда своих стран по халяль-стандартам, а у участников форума была возможность их попробовать.

Сборная Татарстана заняла первое место на международном Кубке шеф-поваров. Второе место в кулинарном состязании присудили сборным России, Алжира и Азербайджана. Третье место поделили повара из Узбекистана, Турции и Ирана.

Шеф-повара из Турции угощали гостей пахлавой. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Показ благопристойной моды Modest Fashion Day

Долгожданным событием KazanForum 2023 стал показ благопристойной моды Modest Fashion Day, организованный дизайнерами Индонезии, Сенегала, России и Казахстана. Талантливые дизайнеры показали в Казани разнообразные коллекции в сегменте «скромной моды»

Modest fashion – это перспективное направление модной индустрии, которое отражает новую эстетику скромности и современности, определенные ценности. При этом такая одежда пользуется большим спросом не только у мусульманок.

Дизайнеры показали в Казани разнообразные коллекции в сегменте «скромной моды». Фото: Russian Fashion Council

Russia Halal Expo

В дни форума в МВЦ «Казань Экспо» работала крупнейшая Международная выставка халяль-индустрии «Russia Halal Expo». Свою продукцию представили 11 стран, в том числе Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты.

На ней были показаны новейшие образцы крупногабаритной техники, в том числе сельхозмашины, спецтехника, речные суда. Особое внимание заслужил прототип электромобиля АТОМ, серийное производство которого планируют запустить к 2025 году.

Внимание гостей привлекла и экспозиция Иннополиса. Желающие могли сыграть в «Камень-ножницы-бумагу» с роботом, оценить картины, нарисованные нейросетью, и выпить кофе, приготовленный роботом-баристом.

Робот, который играет в «Камень-ножницы-бумагу». Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Световое шоу на стенах Казанского Кремля

В рамках «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» на стенах Казанского Кремля представили уникальное световое шоу. Гости и жители города с 18 по 21 мая могли наблюдать исторические зарисовки, а также символы и атрибуты традиционного ислама, присущего татарскому народу.

Белые стены Казанского Кремля засияли яркими красками. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Священные реликвии пророка Мухаммеда

Завершающим мероприятием KazanForum 2023 стал праздник «Изге Болгар жыены», приуроченный ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. В этом году главным украшением мероприятия стала выставка священных реликвий пророка Мухаммеда, членов его семьи и его сподвижников, состоящая из десяти экспонатов. Сейчас реликвии можно увидеть в Казани, в мечети Кул-шариф до 24 мая включительно.