Это должно было сломить любую экономику: на KazanForum 2023 разрушили стереотипы о западных санкциях

Почти 900 иностранных компаний сами покинули Россию - это так называемые самосанкции. Фото: Иван МАКЕЕВ

На прошедшем в столице Татарстане международном форуме эксперты оценили вероятностные риски для развития России при давлении недружественных стран

Все спикеры международного экономического форума «Россия - Исламский Мир: KazanForum» 2023 согласились с тем, что Россия – страна-рекордсмен по количеству введенных против нее западных санкций. Речь идет уже о более 15 тысячах подобных ограничений. И, похоже, что это еще не предел.

ПЕРВЫЕ ПРОГНОЗЫ ОКАЗАЛИСЬ ИЗЛИШНЕ ПЕССИМИСТИЧНЫМИ

На KazanForum 2023 его участники обсудили то, как изменилась российская экономика в санкционной реальности, и какие стереотипы касаемо нее были в итоге разрушены к сожалению недружественных стран.

Так, если в марте-мае 2022 года специалисты прогнозировали для России 8-9% падения ВВП, то по результатам года отмечается падение лишь в 2,1%. Связано это с тем, что такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство и услуги продолжали показывать экономическую активность.

- Прошла перенастройка торговли в нейтральные регионы, мы видим, что недружественные страны в экспорте упали с 57% до 35%, а в импорте – с 50% до 27%. Зато в нейтральных странах, наоборот, эти показатели резко увеличиваются, - привел статистику первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

Опять же в пику Западу у России рекордный профицит счетно-технических операций: 230 миллиардов долларов или примерно 10% ВВП. Причина тому, в первую очередь, высокие цены на энергоносители. Иностранные аналитики думали, что у импорта здесь будут серьезные проблемы, но нет, он тоже восстановился и достиг объемов 2021 года.

Инфляция в России, по заверениям спикеров KazanForum 2023, также замедлилась до 3,4% год к году, а ключевая ставка снизилась с 20% до 7%. Уровень безработицы находится на историческом низком уровне – 3,5%. При этом реальные зарплаты почти восстановились к докризисному уровню.

Отметили на форуме в Казани и успехи отечественных производителей в импортозамещении. Например, в начале 2023 года в Татарстане был собран обновленный магистральный тягач КАМАЗ-54901 из компонентов местных предприятий и из нейтральных стран.

Российская экономика и финансовый рынок в 2022 году показали свою устойчивость. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

СТЕРЕОТИП №1. ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО СЛОМИТЬ КОГО УГОДНО

- Российская экономика и финансовый рынок в 2022 году показали, что они достаточно устойчивые. Да, потери серьезные, да, удары значимые, но после того падения, того снижения всех показателей, которые наблюдались весной и летом, мы видим, что осенью ситуация начала исправляться, - заявил на KazanForum 2023 замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

На этом фоне международные институты и Международный валютный фонд продемонстрировали уверенность в своих аналитических способностях, скорректировав прогноз для России на 2023 год с падения 2-3%, до роста на 0,3%.

- Понимаете, какой был перелом в сознании международных финансовых институтов, которых очень сложно заподозрить в лояльности к нам, особенно в нынешних условиях. Им приходится признавать, что восстановительный тренд, который взяла российская экономика, и рост, на который мы вышли в четвертом квартале прошлого года – это стабильная траектория, благодаря логистике, системе экспорта и импорта, мерам поддержки, которые правительство России совместно с Центробанком реализует, - рассказал Дмитрий Вольвач.

При этом, по словам спикера, в отсутствии структурированной, непростой, диверсифицированной, быстро готовой к адаптации экономики никакие меры поддержки такого эффекта не возымели бы. Очень большую роль сыграло то, что за последние 10 лет, благодаря серьезной работе по федеральным и национальным проектам был сформирован мощный пласт малого и среднего предпринимательства.

СТЕРЕОТИП №2. ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ СТАНУТ ПАНАЦЕЕЙ

На форуме в Казани первый заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин отметил, что до полной стабилизации ситуации еще далеко и нужно сделать все для того, чтобы использовать любые способы передачи денежных средств за поставляемые товары и услуги.

- Когда будет создан цифровой рубль, я уверен, мы найдем возможность функциональной совместимости, взаимного использования его и иных аналогов иностранных государств при расчетах в международной торговле. Но здесь нужно обращать внимание на следующее, что вряд ли криптовалюты и цифровые валюты будут панацеей. Наверняка, это будет просто один из инструментов, который займет свою нишу, – подчеркнул Владимир Чистюхин. – А вот насколько это будет расширяться, и замещать собой расчеты классическими валютами, неважно, резервными или валютами дружественных стран, – это вопрос второй.

Валютная структура платежей драматическим образом тоже меняется. Резко растет юань. Его доля в марте в структуре экспорта была 18%, импорта - 27%. Доля доллара и евро в экспорте соответственно снизилась с 87% до 48% и продолжает снижаться в импорте – с 65% до 46%.

СТЕРЕТОТИП №3. РОССИЯ НЕ СМОЖЕТ РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ БЕЗ ВНЕШНЕГО ИНВЕСТОРА

- В моменте внешние инвесторы с российского рынка ушли, но их стали замещать внутренние инвесторы. И то, что нам нужно сделать – это создать для розницы и для институциональных внутренних инвесторов комфортные условия инвестирования, - заявила на KazanForum 2023 вице-президент торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. - Большое количество активов не разблокировано, инвесторы не могут ими воспользоваться и заново вложиться во внутренние инструменты. Нет доверия со стороны и внутренних, и внешних инвесторов, потому что им нужно понять, насколько стабилен наш рынок.

Здесь Россия может опираться на опыт Ирана. Кроме поиска внешних контактов, эта страна очень сильно смогла задействовать внутренний рынок, и сейчас, в условиях сложной логистики, сложных расчетов, бизнес задумывается, чтобы начать локализоваться и производить внутри страны. Эксперты считают, что Россия со значимой опорой на внутреннего инвестора, может быть через какое-то время очень серьезно вырасти на фондовом рынке.

БИЗНЕС ОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

На KazanForum 2023 спикеры отметили, что основная часть населения России не почувствовала ни товарного дефицита, ни каких-то провалов в ассортименте. Это было достигнуто благодаря тому, что бизнес очень быстро, мобилизовано начал искать выход из сложившейся ситуации.

- Здесь есть несколько причин. Во-первых, российские предприниматели готовы к любым инициативам, поэтому даже международные санкции их не сломили, а наоборот повысили боевой дух . Во-вторых, уже в период пандемии, когда многие каналы и контакты обрушивались буквально в течение 1-2 дней, бизнес начал искать разные возможности для того, чтобы диверсифицироваться. Через пандемию они получили опыт, с которым пришли к моменту введения западных санкций. У многих полугодовые и годовые запасы лежали на складе, - рассказала Елена Дыбова.

К примеру, для маркетплейсов в России 2022 год стал успешным – рост до 98%. Все из-за того, что отечественным потребителям стало крайне сложно совершать покупки на международных электронных площадках - ограничения по платежам и логистике.

- Основной клиент, кто пользуется услугой маркетплейса – это как раз малые предприниматели. Устойчивость модели этой электронной площадки в том, что она не зависит от 1-2 игроков и их состояния, их экономики. Она очень диверсифицирована, все компенсируется, – рассказал на форуме в Казани гендиректор «Озон Холдинг» Сергей Беляков. - Мы так же, как и российская экономика, научились быстро адаптироваться к непрогнозируемым изменениям. То, что сейчас происходит – это давление, и оно усложняет жизнь всему бизнесу. Но всегда есть тот, кто умеет справляться с этими вызовами, и тогда он получает конкурентное преимущество.

РИСКИ

Проблемы с международными расчетами, ужесточение санкционного контроля, сложность с переориентацией торговли и ограничение на доступ к технологиям – такие риски для российской экономики рассмотрели спикеры на KazanForum 2023. При этом наиболее вероятным они считают развитие ситуации по сценарию дальнейшего ужесточения санкционного контроля. Все из-0за того, что со стороны Запада может продолжить расти давление на партнерские страны.

- Режиссеры этих санкций очень быстро учатся, и очень быстро делают выводы. Это не просто живой организм, это интеллектуальный организм, интеллектуальное зло. Оно очень тонко реагирует на все наши контрдвижения и тут же делает сильные, но иногда неочевидные ходы. Мне кажется за вопросом ужесточения санкционного контроля надо смотреть. Выход на посткризисный рост во многом связан с переориентацией, восстановлением и усилением связей с нашими ближайшими союзниками и партнерами. Нам придется учиться работать в условиях тонкой и многоуровневой игры по исключению России из существующих глобальных, экономических и политических процессов, - выразил позицию замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

По мнению первого заместителя председателя Центробанка России Владимира Чистюхина, ужесточение санкционного контроля включает и иные три понятия. По большому счету, ограничения в торговле и доступ к технологиям и ограничения к платежам – это все само собой вырастает из санкций. Хотя финансовый рынок склонен к инновационности, он не меньше любит тишину и стабильность. Здесь конечно играют роль факторы неопределенности. Поэтому все иностранные игроки замерли и ждут, что принесет анонсированный в мае Западом 11 пакет санкций против России.

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