100 миллион тонн груза: на KazanForum 2023 рассказали о планах на международный транспортный коридор «Север-Юг»

KazanForum 2023 проходит в Казани с 18 по 21 мая. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

На деловой сессии XIV Международного Экономического Форума «Россия — Исламский Мир: KazanForum 2023», который проходит в Казани с 18 по 21 мая, обсудили развитие международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

Перевозка грузов по этому коридору будут дешевле, и они будут доходить по суше из России в Иран и Индию быстрее, нежели морским путем через тот же Суэцкий канал.

Однако, чтобы нарастить объем поставок по коридору «Север-Юг», необходимо повысить пропускную способность регионов. Для этого на территории России строят автомобильные дороги в обход городов и реконструируют пропускные пункты. Вместе с тем ведется ремонт автодороги «Кавказ».

- Результатом нашего сотрудничество должно стать формирование с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном и Индией совместных планов по развитию инфраструктуры, чтобы не возникало пустых мест по маршруту. Отдельно отмечу, что мы активно развиваем и международный транспортный коридор «Запад-Восток» с выходом на Казахстан, Монголию и Китай, - поделился на форуме планами вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин о текущих проектах на территории России. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

МТК «Север-Юг» - ответ на политические влияния Евросоюзу

В свою очередь глава Татарстана Рустам Минниханов назвал МТК «Север-ЮГ» ключевым транспортным каркасом Евразии. По его мнению, этот международный коридор имеет особое значение для Евразийского экономического союза, как важная альтернатива и как ответ на негативные экономические, политические влияния Евросоюза. Кроме того, существует значительный потенциал соединения коридора «Север-Юг» с широтными транспортными маршрутами.

- Запуск коридора «Север-Юг» способствует созданию макрорегиональной транспортной системы Евразийской транспортной структуры. Это заложит основы для развития торговых, инвестиционных отношений, что отвечает долгосрочным экономическим интересам многих стран Евразийского континента, в частности тех, кто не имеет выхода к морю, - подчеркнул Рустам Минниханов.

Он считает, что скорейшее введение в действие МТК «Север-Юг» облегчит сотрудничество и производство товаров и услуг. Это также ускорит создание новых производственных и логистических цепочек между членами Евразийского экономического союза и крупными развивающимися странами Персидского залива, а также Индийского океана, включая Иран, Индию и Пакистан.

«Окупаемость коридора составит 70 миллиардов долларов США»

По мнению председателя совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарева, к 2030 году объем перевалок по коридору «Север-Юг» достигнет 60 миллионов тонн, а к 2050 году — 100 миллионов.

- Это окупаемый проект. Мы видим 70 миллиардов долларов США не только окупленных инвестиций, но и дополнительных доходов, которые получат косвенные и прямые участники транспортного логистического проекта, - заявил Шишкарев.

Вместе с тем в рамках открытия поставок по МТК «Север-Юг» планируется внедрение цифровой платформы для систематизации логистических процессов, формирования оптимальных маршрутов, отслеживания грузов в режиме реального времени. Для этого создаются научные коллаборации вузов Южного и Приволжского федеральных округов.

Астрахань - ключевой транспортный узел МТК «Север-Юг»

Астраханская область является ключевым транспортным узлом МТК «Север-Юг». В регионе много делается для создания Каспийского кластера - своеобразных ворот в морские коридоры.

- Президентом России поставлена задача увеличения влияния на Каспии, и инструментом для этого станет создаваемый на базе Астрахани мощный транзитный узел. В регионе уже развита портовая инфраструктура, которая включает в себя два крупных порта с возможностью объема перевозок 16 миллионов тонн. Безусловно, геополитическая ситуация повлияла на падение объемов перевалки в первом полугодии 2022 года, но сейчас наблюдается стабильный рост, - рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. - В первом квартале объем перевалок превысил 800 тысяч тонн - это 82% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более чем вдвое увеличилась перевалка продуктов, на 90% - перевалка оборудования, и на 30% — зерна.

Еще одним направлением развития транспортной инфраструктуры «Север-Юг» является строительство путей в обход Астрахани. В частности, восточный объезд планируют запустить к концу 2024 года, а строительство северного хотят начать в 2025-2029 годы. Все это позволит увеличить эффективность транспортного коридора и освободит улицы Астрахани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram