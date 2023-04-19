«Воды под рукой не было»: как в Татарстане отец с сыном спасли целую деревню от пожара

Из-за отсутствия воды пришлось проявить смекалку. Фото: скриншот

Погода была прекрасная, условия были опасные. В Татарстане с вернувшимся потеплением пока не наблюдается осадков. Снег давно сошел, теперь вместо него виднеется сухая трава. Она начала повсеместно гореть. Наглядный тому пример - крупный пожар в Менделеевске, когда пламя вплотную подобралось к местному кладбищу.

В этот раз огонь мог захватить не только лес, но и целую деревню - Малый Битаман в Высокогорском районе. На ее защиту встала семья Зариповых из соседнего села. Они заметили, что на местном пустыре загорелась трава. Вызвали пожарных, но и сами не стали сидеть, сложа руки, а кинулись тушить огонь.

- Я вместе с женой и детьми был дома. Увидели столб дыма над лесом. Сразу сели в машину и поехали к месту пожара. Между лесом и деревней горел сухостой. Мы с моим сыном Тамерланом сразу стали тушить «бегущий» огонь, чтобы не дать ему добраться до леса и домов, - рассказывает Наиль Зарипов. - Воды под рукой не было, нашли старые доски, прихлопывали ими огонь, где-то топтали ногами. Больше всех старался Тамерлан, он мне очень помог.

По словам мужчины, в то время, как они с сыном, который, на минуточку, всего-то второклассник, тушили огонь, местные жители просто стояли и смотрели на них.

- Даже в пожарную охрану позвонили не сразу, - посетовал Наиль Зарипов.

При этом видно было, что мужчина и ребенок выбиваются из сил, размахивая досками так, что бы загасить горящую траву. Через некоторое время им на помощь прибыл дежурный караул противопожарной службы.

- Вместе им удалось потушить огонь на площади 100 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана.

Если бы не отец с сыном, то огонь быстро мог дойти до леса, а также перекинуться на деревенские дома. Кстати, как отметили в МЧС, причиной произошедшего на пустыре опасного пожара стало неосторожное обращение с огнем пока неустановленных лиц.

Напомним, что с 17 апреля по 10 мая в Татарстане действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено.

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