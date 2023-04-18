В Татарстане из-за риска пожаров ограничили посещение лесов

В республике действует особый противопожарный режим Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане из-за высокой пожароопасности на три недели ограничили посещение лесов. Постановление по этому вопросу подписано главой правительства республики Алексеем Песошиным.

Согласно документу, жителям Татарстана ограничено пребывание в лесах, въезд машин, а также проведение определенных работ. Исключение сделано для тех, кто ведет деятельность по использованию лесов – им разрешен сквозной проезд.

С 17 апреля по 10 мая в Республике Татарстан действует особый противопожарный режим. Жителям в этот период запрещено жарить шашлыки на открытом огне, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор.

Напомним, минувшей ночью в Набережных Челнах произошел крупный пожар – сгорело несколько бань, сараев и автомобиль.

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