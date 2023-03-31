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НовостиОбщество31 марта 2023 8:33

В Татарстане сроки введения особого противопожарного режима перенесли на 17 апреля

Он будет установлен до 10 мая
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ранее сообщали, что в Татарстане введут особый противопожарный режим с 25 апреля.

Ранее сообщали, что в Татарстане введут особый противопожарный режим с 25 апреля.

Фото: Иван Макеев

В Татарстане сроки введения особого противопожарного режима перенесли на 17 апреля. Он будет установлен до 10 мая. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации республики.

Согласно документу, в период противопожарного режима нельзя разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, твердые бытовые отходы, использовать открытый огонь для приготовления пищи на территориях садов и огородов, подверженных угрозе лесных пожаров и применять пиротехнический изделий 1−3 классов.

Напомним, ранее сообщали, что в Татарстане введут особый противопожарный режим с 25 апреля.

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