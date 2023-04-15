Едва не сгорело кладбище: в Татарстане из-за сухой травы произошел крупный пожар

Ситуацию осложняли сильное задымление и ветер Фото: принтскрин видео.

В Татарстане в городе Менделеевске произошел крупный пожар – на площади в 1000 квадратных метров загорелась сухая трава. Огонь вплотную подошел к Камашевскому кладбищу, которое расположено на улице Гора Революции. Ситуацию осложняли сильное задымление и ветер.

Сигнал в спецслужбы поступил в 13.40. На место срочно выехали силы Менделеевского пожарно-спасательного гарнизона. Локализовать возгорание удалось спустя два часа, а ликвидировать открытое горение лишь в 18.05. К счастью, никто не пострадал.

Официальную причину возгорания в МЧС пока не называют. При этом, в ведомстве напоминают об опасности сжигания сухой травы. Более того, с 17 апреля в Татарстане стартует особый противопожарный режим. В период его действия запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, твердые бытовые отходы, использовать открытый огонь для приготовления пищи на территориях садов и огородов, применять пиротехнические изделия.

Напомним, только на этой неделе в регионе уже зафиксированы случаи сжигания сухой травы, которые привели к трагедиям. Так, в одной из деревень Звениговского района Республики Марий Эл 12 апреля было найдено тело 69-летней женщины. Выяснилось, что пенсионерка сжигала сухую траву на своем участке, в какой-то момент огонь стал распространяться и перекинулся на дом. Хозяйка успела позвонить соседу и рассказать о случившемся, после чего побежала выносить ценные вещи из жилья. В результате она погибла.

В Мамадышском районе Татарстана 14 апреля возгорание сухой травы также привело к тому, что огонь перекинулся на строения. Тушение пожара осложнилось сухой погодой и сильным ветром. К ликвидации возгорания привлекли 105 человек и 42 единицы техники. В результате в поселке Новый Закамский сгорели жилой дом, две бани, сарай и легковой автомобиль «Ока». Местные жители были эвакуированы в безопасное место, пострадавших удалось избежать.

Пожарным удалось спасти кладбище от пожара Фото: принтскрин видео.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram