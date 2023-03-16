Мэрия Казани снизила исковые требования к Галявиеву до 1,4 млн рублей

Большая часть средств на восстановление школы была выделена частным спонсором. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Мэрия Казани снизила исковые требования к организатору стрельбы в гимназии №175 Ильназу Галявиеву до 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Первоначальная сумма иска составляла 17,6 миллиона рублей. Именно столько администрация города потратила на восстановление гимназии №175. Однако оказалось, что большая часть средств была выделена частным спонсором. В связи с этим сумма гражданского иска пересмотрена и уменьшена. По оценкам экспертов, теперь стоимость разрушенных частей школы и испорченного имущества оценивается в 1,4 миллиона рублей. Во время нападения Галявиев взорвал внутри здания самодельную бомбу.

Напомним, ранее свидетели рассказали подробности нападения на гимназию №175 в Казани. «КП-Казань» выяснила, был ли на момент происшествия второй стрелявший.

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