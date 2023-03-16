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НовостиОбщество16 марта 2023 7:10

Мэрия Казани снизила исковые требования к Галявиеву до 1,4 млн рублей

Первоначальная сумма иска составляла 17,6 млн рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Большая часть средств на восстановление школы была выделена частным спонсором.

Большая часть средств на восстановление школы была выделена частным спонсором.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Мэрия Казани снизила исковые требования к организатору стрельбы в гимназии №175 Ильназу Галявиеву до 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Татарстана.

Первоначальная сумма иска составляла 17,6 миллиона рублей. Именно столько администрация города потратила на восстановление гимназии №175. Однако оказалось, что большая часть средств была выделена частным спонсором. В связи с этим сумма гражданского иска пересмотрена и уменьшена. По оценкам экспертов, теперь стоимость разрушенных частей школы и испорченного имущества оценивается в 1,4 миллиона рублей. Во время нападения Галявиев взорвал внутри здания самодельную бомбу.

Напомним, ранее свидетели рассказали подробности нападения на гимназию №175 в Казани. «КП-Казань» выяснила, был ли на момент происшествия второй стрелявший.

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