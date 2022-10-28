Инициатива реставрировать карету поступила от местных бизнесменов. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

27 октября, в Казани с улицы Баумана убрали знаменитую достопримечательность – бронзовую копию кареты Екатерины II. Связано это с реставрацией, приуроченной к 255-летию того, как императрица подарила свой экипаж городу.

Бронзовой копии кареты вернут ее прежнее художественное оформление. Фото: мэрия Казани

Где можно увидеть подлинную карету, как императорский экипаж оказался в Казани и интересные факты об экспонате - в этом материале.

Как попала карета Екатерины II в Казань

Все началось в мае 1767 года, когда императрица Екатерина II отправилась в путешествие по Волге, с целью побывать в отдаленных губерниях страны.

Флотилия императрицы прибыла в Казань 26 мая. Дорогу от пристани устлали красным сукном. Екатерину II со свитой проводили в Кремль, после в Благовещенском соборе был отслужен молебен. Императрица осталась очень довольна пребыванием в Казани, здесь она чувствовала себя “весьма хорошо, истинно как дома”, приводит ее цитату Национальный музей Татарстана. На прощание императрица подарила архиепископу Казанскому и Свияжскому Вениамину свою знаменитую карету.

Летом 1889 года архиепископ Павел передал экипаж Казанской городской думе, а уже через год карету перевезли в Научно-промышленный музей города. Бронзовая же копия экипажа появилась на улице Баумана лишь в 2000 году.

Где можно увидеть карету Екатерины II в Казани

Сейчас настоящая карета российской императрицы можно увидеть в Национальном музее Татарстана. А ее копию после реставрации на улице Баумана вернут в ноябре 2022 года.

Роскошь и помпезность кареты свидетельствовали об авторитете и богатстве владельца экипажа. Фото: Национальный музей Татарстана.

Описание кареты Екатерины II в Казани

Карета Екатерины II - уникальный экспонат XVIII века. Подобные экипажи имеются только в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. В те времена все кареты создавались по индивидуальным заказам при участии именитых скульпторов, архитекторов и живописцев - это делает каждый экипаж неповторимым.

В Национальном музее республики считают, что карету изготовили французские мастера в середине XVIII века. Для этого использовали такие породы дерева, как дуб, береза, липа и сосна.

Повозка рассчитана на двоих людей. Колеса кареты красного цвета украшены позолоченной резьбой. Диаметр задних колес соразмерен росту человека - 180 сантиметров, а вот передние имеют диаметр - 60 сантиметров.

Позолоченная резьба украшает возок, двери и другие элементы кареты. Особую роль в декоре повозки играет живопись. Карету украшают изображения богов древнеримской мифологии: Венеры, Нептуна и Юпитера. Предполагают, что расписывать карету могли художники школы французского живописца Франсуа Буше.

Изнутри стены кареты, как и сиденья, покрыты вишневым бархатом, а пол и крыша — кожей. Окна из стекла декорированы бархатными занавесками с бахромой. Этим же материалом покрыты и две ступеньки, ведущие к возку.

Топ-5 интересных фактов о поездке Екатерины II в Казань и ее карете

- Екатерину II в Казани называли «эби-патша», что в переводе означает «бабушка-царица»;

- Часть исследователей считает, что карету создали не французские, а казанские мастера, имена которых не сохранились до наших дней;

- Екатерина II провела в Казани пять дней;

- В кресло кареты императрицы был вмонтирован туалет, если приподнять бархатное сидение, то оно превращается в стульчак;

- Высота кареты составляет 2,8 метра, а длина - 6 метров.

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