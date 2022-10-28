Инициатива реставрировать карету поступила от местных бизнесменов.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
27 октября, в Казани с улицы Баумана убрали знаменитую достопримечательность – бронзовую копию кареты Екатерины II. Связано это с реставрацией, приуроченной к 255-летию того, как императрица подарила свой экипаж городу.
Бронзовой копии кареты вернут ее прежнее художественное оформление. Фото: мэрия Казани
Где можно увидеть подлинную карету, как императорский экипаж оказался в Казани и интересные факты об экспонате - в этом материале.
Все началось в мае 1767 года, когда императрица Екатерина II отправилась в путешествие по Волге, с целью побывать в отдаленных губерниях страны.
Флотилия императрицы прибыла в Казань 26 мая. Дорогу от пристани устлали красным сукном. Екатерину II со свитой проводили в Кремль, после в Благовещенском соборе был отслужен молебен. Императрица осталась очень довольна пребыванием в Казани, здесь она чувствовала себя “весьма хорошо, истинно как дома”, приводит ее цитату Национальный музей Татарстана. На прощание императрица подарила архиепископу Казанскому и Свияжскому Вениамину свою знаменитую карету.
Летом 1889 года архиепископ Павел передал экипаж Казанской городской думе, а уже через год карету перевезли в Научно-промышленный музей города. Бронзовая же копия экипажа появилась на улице Баумана лишь в 2000 году.
Сейчас настоящая карета российской императрицы можно увидеть в Национальном музее Татарстана. А ее копию после реставрации на улице Баумана вернут в ноябре 2022 года.
Роскошь и помпезность кареты свидетельствовали об авторитете и богатстве владельца экипажа. Фото: Национальный музей Татарстана.
Карета Екатерины II - уникальный экспонат XVIII века. Подобные экипажи имеются только в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. В те времена все кареты создавались по индивидуальным заказам при участии именитых скульпторов, архитекторов и живописцев - это делает каждый экипаж неповторимым.
В Национальном музее республики считают, что карету изготовили французские мастера в середине XVIII века. Для этого использовали такие породы дерева, как дуб, береза, липа и сосна.
Повозка рассчитана на двоих людей. Колеса кареты красного цвета украшены позолоченной резьбой. Диаметр задних колес соразмерен росту человека - 180 сантиметров, а вот передние имеют диаметр - 60 сантиметров.
Позолоченная резьба украшает возок, двери и другие элементы кареты. Особую роль в декоре повозки играет живопись. Карету украшают изображения богов древнеримской мифологии: Венеры, Нептуна и Юпитера. Предполагают, что расписывать карету могли художники школы французского живописца Франсуа Буше.
Изнутри стены кареты, как и сиденья, покрыты вишневым бархатом, а пол и крыша — кожей. Окна из стекла декорированы бархатными занавесками с бахромой. Этим же материалом покрыты и две ступеньки, ведущие к возку.
- Екатерину II в Казани называли «эби-патша», что в переводе означает «бабушка-царица»;
- Часть исследователей считает, что карету создали не французские, а казанские мастера, имена которых не сохранились до наших дней;
- Екатерина II провела в Казани пять дней;
- В кресло кареты императрицы был вмонтирован туалет, если приподнять бархатное сидение, то оно превращается в стульчак;
- Высота кареты составляет 2,8 метра, а длина - 6 метров.
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