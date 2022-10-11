В Казани у основания башни Сююмбике разрушилась кирпичная кладка и появились трещины

Башня Сююмбике отклоняется на порядка 2,5 миллиметра в год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У одной из главной достопримечательности Казанского кремля башни Сююмбике разрушилась кирпичная кладка. По информации градозащитника Эдуарда Хайруллина, в ее основании отсутствует часть элементов и имеются трещины, а также в поврежденном виде находится боковая облицовочная часть.

Активисты в своем обращении к Госкомитету Татарстана по охране объектов культурного наследия просят оградить опасный участок башни Сююмбике из-за возможности обвала. Также они считают, что ухудшить разрушении кирпичной кладки способны туристы, которые могут на память забирать с собой кусочек от башни, сообщает “БИЗНЕС Online”.

Члены татарстанского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры уверены, что башне Сююмбике нужна срочная реставрация.

Напомним, ранее стало известно, что наклон башни Сююмбике достиг 2,08 метра от вертикальной оси. Высота самой достопримечательности составляет 58 метров.

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