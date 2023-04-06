«Он умышленно это делал, ради денег!»: дочь жертвы «поволжского маньяка» на суде потребовала от него признаний

Громкое дело рассматривается в Верховном суде Татарстана. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана продолжается процесс по громкому делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова из Казани. Напомним, он держал в страхе чуть ли не всю Россию. Поймать его смогли только почти через 10 лет после первого убийства. За это время он погубил более 30 пенсионерок.

В зале суда Радик Тагиров, как и в прошлые заседания, вел себя спокойно. Сидел он спиной к присутствующим, но когда услышал дочь одной из жертв, Ирину Вотинову, то повернулся и впился в нее взглядом. Это заметила и сама женщина.

- Вижу подсудимого, пристально смотрит в мою сторону, - заявила перед озвучиванием показаний Ирина Вотинова.

Потерпевшая начала свою речь с ходатайства о том, чтобы Тагиров понес высшее наказание за серию убийств пенсионерок. Также она готова подать гражданский иск к подсудимому на возмещения ей материального и морального ущерба.

Подсудимый стоял спиной ко всем. Повернулся только когда свои показания начала давать дочь одной из жертв. Он впился в нее пристальным взглядом. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ирина Вотинова приходилась дочерью убитой «поволжским маньяком» Александры Раченко из Иваново. По словам 72-летней женщины, мама ее проживала одна в однокомнатной квартире на улице Кирякиных. Дом ее располагался на втором этаже пятиэтажного дома.

По словам Вотиновой, ее мать всю жизнь, до 75 лет, работала детским зубным врачом. Здоровье у пенсионерки было крепкое, но она плохо слышала и видела. Чтобы пообщаться с ней, необходимо было кричать.

Дочь посещала Александру Раченко не так часто – раз-два в месяц. Звонить ей было бесполезно, так как она не слышала звонков, даже от домофона. Но тот раз стал исключением.

- В Иваново я совершил одно преступление. Это произошло в сентябре 2012 года. Добрался до города с Москвы на рейсовом автобусе. Деньги, видимо, в тот момент имелись. Пробыл в Иваново два дня. Спал в подъезде до шести утра, чтобы остаться незамеченным. После выбрал грязное окно, посчитал номер квартиры и позвонил в домофон. Это происходило примерно с период с 12.00 до 15.00, - рассказывал во время допроса Радик Тагиров. Напомним, сейчас он на суде отказывается от этих признаний.

Откладывала деньги на свои похороны

Отработанная схема «поволжского маньяка» оказалась действенной и в этом случае. Каким то образом пенсионерка все же услышала домофон, злоумышленник представился коммунальным работником и его впустили. Тагиров, оказавшись на кухне, дождался момента, пока жертва отвернется, а после применил удушающий прием. Пенсионерка еще была жива. Из допроса Тагирова следует, что пока он обыскивал квартиру на наличие денег, было слышно, как она через хрип, но все же дышит. Поэтому он удушил ее насмерть попавшим под руки шнурком. В последствии Тагиров нашел конверт с деньгами, в нем было 70 тысяч рублей. Он забрал их и ушел из квартиры, после чего вернулся в Москву на рейсовом автобусе.

К слову, те самые 70 тысяч рублей Александра Раченко откладывала со своей небольшой пенсии себе на похороны. По словам дочери, они с сестрой говорили матери потратить их на одежду или путевку в санаторий. Однако женщина твердо стояла на своем. Она объясняла это тем, что не хочет обременять никого затратами на свои похороны.

Первой тело пенсионерки обнаружила ее младшая дочь Елена. В тот день, 12 сентября 2012 года, около часа дня вместе со своим мужем они отправились на работу. Вернулась женщина к шести вечера. При этом жила Елена в одном доме и даже в одном подъезде с матерью, только на четвертом этаже. Поэтому к заходила к ней несколько раз в день. Пенсионерка даже сама примерно предполагала, в какое время придет ее дочь и открывала двери. В этот раз как обычно после работы Елена решила навестить мать и узнать, как она себя чувствует. Дверь была заперта. Женщина открыла ее с помощью запасного ключа. В квартире было слишком тихо. Дочь зашла в комнату и увидела мать лежащей на правом боку.

- Я прикоснулась к ней и почувствовала леденящий холод. Я решила позвать на помощь мужа. Он перевернул ее и сказал мне, чтобы я не смотрела. Но краем глаза увидела кровь на нижней части ее лица. Мама для меня была святым человеком, я никак не могла смириться с этим, - поделилась воспоминаниями младшая дочь убитой пенсионерки.

Ее муж вызвал правоохранителей. Они оперативно приехали и попросили свидетелей выйти из квартиры, чтобы они не оставили лишних следов. Уже после, от супруга Елена узнает, что ее маму задушили. Мысль об убийстве не давала покоя, ведь женщина всеми силами пыталась уберечь ее от всего плохого.

Провели свое «расследование»

Младшая дочь пенсионерки стала расспрашивать соседей, не видели ли они тот день посторонних, так как в данном подъезде все друг друга знают. Но все отвечали, что видели только саму Александру Раченко и то только утром. По словам соседей, она вышла из дома и направилась в магазин.

Елена отправилась по следам матери и установила, что та посетила одну из местных точек по продаже товаров для стройки и ремонта. По словам ее персонала, пенсионерка купила у них железные крышки для банок и спрашивала про машинку для их закатки. Но такой в продаже тогда не оказалось. Узнавала она цены и на соковыжималку, но они ее не устроили. Все это время с пенсионеркой, по словам продавцов, посторонних не было.

- За продуктами она ходила одна. У нее была коляска для товаров, куда она складывала свои покупки. Сомневаюсь, что она доверилась бы незнакомому человеку, который предложил бы ей донести до дома ее сумки. Хотя и мысли у нее не было, что кто-то придет, чтобы ее убить, - заявила Ирина Вотинова.

Сам же Тагиров отказался от дачи показаний на суде. Это не понравилось старшей дочери убитой - Ирины Вотиновой, которая потребовала его объяснить свое решение. В ответ Тагиров заявил, что, мол, в связи с имевшийся у него травмы позвоночника, он не мог никому навредить, а тем более приподнять пенсионерку для удушающего приема. Однако экспертиза говорит об обратном. На шнурке, с помощью которого душили женщину были обнаружены следы ДНК Радика Тагирова. На это тот ответил, что указанное в деле количество хромосом может совпасть с любым другим человеком и это якобы не является доказательством его вины.

- Экспертиза доказывает, что он мог присутствовать на месте преступления и совершить убийство. Он умышленно это делал, ради денег, с целью обогащения!. Он признал это на допросах, - заключила Ирина Вотинова.

Напомним, «поволжский маньяк» наводил ужас на все Приволжье и Урал. Серия убийств беспомощных пенсионерок началась в 2011 году. Преступник перемещался между городами на автобусе или попутках, оставаясь неуловимым около 10 лет. По версии следствия, на его счету более 30 убийств. За информацию о душителе пенсионерок предлагали 3 миллиона рублей. Но даже несмотря на то, что он попадал в объектив камер видеонаблюдения, установленных в подъездах домов, личность его установить не удавалось. На записях нельзя было детально разглядеть лицо злоумышленника.

Помогла экспертиза по ДНК. Биологические следы нападавшего на пожилых женщин были найдены на одном из мест преступления. Было проведено тысячи сравнительных исследований. В итоге в 2020 году подозреваемого все же вычислили. К этому времени он, видимо, окончательно залег на дно. Жил и работал в казанском поселке Дербышки, где успел к моменту задержания обзавестись семьей. На допросах Тагиров подробно рассказал, как совершал убийства в том или ином городе. Правда, сейчас на суде он начал отказываться от своих показаний.

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