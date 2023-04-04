Дошел до дома пешком: Новые подробности о жертве «поволжского маньяка» Радика Тагирова, которую он задушил в Кирове

По словам Тагирова, физическую силу по отношению к жертвам не применял. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Во вторник, 4 апреля, в Верховном суде Татарстана состоялось очередное заседание по делу «поволжского маньяка» Радика Тагирова, который обвиняется в более чем 30 убийствах, трех покушениях на убийство и в 30 разбойных нападениях на пожилых женщин.

Он долгое время оставался неуловим. Переезжал из города в город, а после совершения очередного преступления уезжал и залегал на дно.

Это сейчас Тагиров не признает своей вины, а до суда охотно делился подробностями со следствием. Рассказал он тогда и про свои «гастроли» в Кирове. Согласно показаниям Радика Тагирова, туда туда он приехал в 2012 году из Ижевска или Перми на попутке. Толком уже и не помнит, так как часто употреблял наркотики. Зато хорошо он помнит, что денег тогда у него при себе было всего ничего.

Поставил себе цель - раздобыть денег

В Кирове Тагиров поставил перед собой цель - раздобыть побольше наличности. Способ «поволжского маньяка» для этого был один - убивать и грабить пенсионерок. У дома следующей жертвы он оказался на следующий день после приезда. Он дошел до него пешком. Это был пятиэтажный дом на улице Комсомольская. Злоумышленник снова начал вглядываться в окна квартир на первом этаже.

- Выбирал я квартиру как обычно – по грязным окнам. Пенсионерку через окно я не видел, - расскажет потом следователям Радик Тагиров.

Лидия Борисова жила одна, даже соседей по лестничной площадке у нее не было. Родных детей у нее не было. Из близких, с кем она общалась, был только сын мужа, который находился во Владикавказе. Поэтому он очень редко навещал пенсионерку.

Пенсию пожилая женщина получала хорошую, так как была узницей фашистских концлагерей. По словам соседей, она была недоверчивой и просто так никому не открывала двери. Также для безопасности она поставила железные решетки на окна. Но, к сожалению, это не спасло ее от «поволжского маньяка».

- Как оказался внутри лестничной площадки, я позвонил в ее дверь. Представился ей коммунальщиком, она впустила. Все мои потерпевшие были похожи – славянской внешности. Как оказался на кухне, я сделал вид, что проверяю вентиляционную шахту. Как только пенсионерка повернулась спиной, я применил удушающий прием, - пояснил следователям подсудимый.

По словам Тагирова, он не помнит, сопротивлялась ли женщина. Физическую силу он особо не применял, а если у жертв и имелись травмы, то они были получены когда они еще живые, но уже без сознания, падали на пол.

Добивал своих жертв «поволжский маньяк» всем, что попадется под руку. Душил насмерть шнурками, поясом от халата и проводами. Все эти удавки он обычно забирал с собой. Убив пенсионерку Тагиров принялся искать деньги. Но в квартире было слишком много хлама, так как пенсионерка любила забирать ненужные вещи с улицы и приносить все в дом. Это, видимо, помешало Тагирову найти ту самую хорошую пенсию. Он ушел ни с чем.

«Дверь была приоткрыта»

Открытую дверь квартиры Лидии Борисовой одной из первых заметила одна из ее соседок - Мария Плотникова. Здесь «поволжский маньяк», видимо, изменил себе - обычно уходя он закрывал все на ключ.

В тот день в районе 15.00-17.00 женщина возвращалась с работы домой. Она подумала, что пенсионерка забыла закрыть дверь из-за забывчивости. Дверь оставалась открытой и поздно вечером. Мария Плотникова к этому времени уже успела сходить на прогулку с соседкой из другого подъезда. Женщины заподозрили неладное и приоткрыли дверь пошире при помощи зонта. Света не было, только на полу коридора в темноте виднелся некий бугорок.

- Мне показалось, что с Лидией Игнатьевной что-то случилось. Были предположения, что она упала или ей плохо стало. Тогда мы незамедлительно позвонили в «скорую помощь» и полицию. В саму квартиру мы не заходили, - рассказала на суде Мария Плотникова.

Женщины ожидали экстренные службы у подъезда. В этот момент, по их словам, никто не выходил и не заходил. Позднее им сообщили, что Лидию Борисову задушили.

Как следует из материалов уголовного дела, тело пенсионерки было найдено между прихожей и ванной. Ее голова лежала на пальто красного цвета. На шее следы удушья.

Радик Тагиров был не один?

- Не подтверждаю свои показания, в связи с тем, что на меня было оказано психологическое и физическое давление. Мои показания корректировали, - заявил после всего этого в суде сам Радик Тагиров.

Так, из его последних показаний следует, что преступление в Кирове он совершил не один, а вместе с неким водителем Денисом, с которым он знаком с 2011 года. Мол, совместно выбирали дом жертвы. Первым в квартире пенсионерки оказался именно тот самый Денис, который, по версии Тагирова, и удушил пенсионерку. Оба они находились под влиянием наркотиков. После совершения преступления мужчины якобы отправились в Москву.

Напомним, долгое время прозванного в народе «поволжского маньяка» не могли не то чтобы поймать, но даже установить его личность. За информацию о нем даже обещали три миллиона рублей. Но в результате следователям удалось выделить генетический материал, оставленный преступником в квартире одной из жертв. ДНК сравнивали с тысячами других образцов, пока они, наконец, не совпали. К тому времени он жил и работал слесарем в казанском поселке Дербышки и даже обзавелся семьей.

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