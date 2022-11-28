Не потерять в деньгах: как грамотно продать ипотечную квартиру в Казани

Фото: Елизавета ОСИПОВА

Бесстрастная статистика осени 2022 года свидетельствует – все больше сделок совершается на рынке вторичного жилья, и спрос на готовые квартиры будет только расти: люди сейчас покупают «жилье б/у» гораздо активнее, чем новостройки. А это сулит хорошие перспективы тем, кому такие объекты нужно продать.

Если ваша квартира находится в собственности без каких-либо обременений, то с ее продажей сложностей возникнуть не должно. Но порой необходимость сменить место жительства возникает у собственников квартир, купленных в ипотеку. Что делать, если жилье нужно выставить на продажу, а ваши обязательства перед банком еще не погашены? Как грамотно продать ипотечную квартиру в Казани, рассказали эксперты рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Акцент на вторичку

По итогам октября Казань вошла в топ-10 городов с наиболее значительным снижением цены на вторичное жилье. Такие данные озвучили аналитики консалтинговой компании SRG. По данным экспертов, за месяц квартиры на вторичном рынке Казани подешевели в среднем на 1,42%. Отмечается, что несмотря на это рост цен на вторичку в столице Татарстана остается высоким – с начала года прайс увеличился на 14,63%, и сейчас квадратный метр в среднем обойдется покупателю в 144,4 тысячи рублей.

По мнению экспертов, эти факторы могут способствовать оживлению рынка недвижимости в Казани в ноябре – декабре 2022. Особенно учитывая тот факт, что в Минфине анонсировали завершение госпрограммы льготной ипотеки на первичное жилье под 7% 31 декабря 2022. Правда, это решение нельзя назвать окончательным, но и забывать о такой возможности не стоит.

Впрочем, многие покупатели Казани, не дожидаясь новостей о закрытии или возможном продлении программы, отдают предпочтение квартирам на вторичном рынке, что называется, по зову сердца. Как сообщила исполнительный директор, руководитель аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Мария Ромчанова, уже с лета доля ипотечных кредитов, которые были выданы на первичку, снизилась до 22%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы отмечаем рост сделок на вторичном рынке, - пояснила она. - Например, в сентябре 74% наших клиентов выбрали себе квартиры именно здесь.

По данным сервиса Домклик, в Казани сейчас выставлено на продажу более 8 тысяч квартир на вторичном рынке. Что делать, если вы хотите добавить в этот список свою недвижимость с «недоплаченной» ипотекой?

Снять обременение

Эксперты предупреждают: свободно продать ипотечную квартиру не позволит обременение – в Росреестре увидят, что квартира находится в залоге, и попросту не зарегистрируют переход права собственности. Поэтому многие покупатели опасаются связываться с ипотечной квартирой или требуют большую скидку. Чтобы не потерять деньги, продавцу нужно четко понимать, как это обременение снять.

- Чтобы продать ипотечную квартиру, нужно получить согласие банка на такую операцию, а это связано с рисками, поэтому может вызвать сложности. Либо продавцу нужно снять обременение до сделки, - объясняют эксперты сервиса Домклик. - Это можно сделать, погасив остаток задолженности по ипотечному кредиту. После этого банк передаст соответствующую информацию в Управление Росреестра либо просто выдаст необходимые документы продавцу для снятия обременения.

Останется только зарегистрировать новое право собственности. Сделать это можно в том числе онлайн, с помощью сервиса Домклик.

Гасить задолженность перед продажей ипотечной квартиры так же можно разными способами. Сам продавец может сделать это, оформив потребительский кредит или одолжив деньги у знакомых до продажи квартиры.

Есть еще один вариант – погасить за продавца ипотеку может покупатель жилья. В таком случае это обстоятельство отдельно прописывается в договоре купли-продажи. Право собственности переходит к новому владельцу сразу после погашения ипотеки, а остаток суммы покупатель выплачивает непосредственно продавцу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повторная ипотека облегчит задачу

Однако самым удобным и для продавца, и для покупателя при приобретении ипотечной квартиры остается вариант повторной ипотеки. Суть этой схемы проста. Покупатель оформляет ипотеку на приобретение залоговой квартиры в том же банке, где ее оформлял продавец. В этом случае для банка сделка прозрачна и проблем с ее проведением не возникает – процесс курируют специалисты банка, они же и выдают разрешение для Росреестра о регистрации нового права собственности. Получив ипотечный кредит, покупатель расплачивается с продавцом. А тот, в свою очередь, с помощью этих денег закрывает свои обязательства перед банком.

Эксперты напоминают: при купле-продаже недвижимости, особенно с «осложнениями» вроде невыплаченной до конца ипотеки продавца, очень важно грамотно составить договоры и остальные документы, тщательно прописав каждый пункт. Именно поэтому большинство жителей Казани при совершении купли-продажи предпочитают обращаться к риелторам либо пользоваться помощью профессиональных юристов — найти таких можно, например, на Домклик.

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