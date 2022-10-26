Рефинансирование или реструктуризация: как облегчить груз ипотеки в Казани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ипотечное кредитование не сбавляет обороты — несмотря ни на что людям по-прежнему нужно решать свои жилищные вопросы, а ипотечные займы остаются самым удобным и привлекательным инструментом для этого. Тем не менее никто не застрахован — особенно сейчас — от ситуаций форс-мажора, когда продолжать выплаты по кредиту в стандартном режиме становится сложно. Обычно в таких случаях заемщикам рекомендуют обратиться в банк за реструктуризацией или рефинансированием кредита.

Вместе с экспертами рынка Казани и сервиса недвижимости Домклик от Сбера разбираемся, чем отличаются эти два инструмента и какой из них выбрать, чтобы улучшить условия ипотечного кредита.

Спрос растет

Ипотека снова бьет рекорды — по данным аналитиков Домклик, в третьем квартале 2022 года Сбер выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов. Это в 2,8 раза больше, чем во втором квартале. В три раза выросла и общая сумма выданных жилищных займов. При этом 74% кредитов было выдано на покупку вторичного жилья.

- Устойчивый рост спроса на ипотечные кредиты наблюдался весь третий квартал, - отмечает вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. - Хотя обычно в июле и августе мы наблюдаем затишье. Аналитики Домклик связывают это с нестандартной ситуацией во втором квартале, когда рынок сильно просел из-за высокого уровня процентных ставок. Скорее всего, темпы роста будут замедляться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как известно, для новых заемщиков действует масса льготных программ — неслучайно спрос на ипотеку с господдержкой за последние три месяца вырос на 16,6%, а на «Семейную ипотеку» — на 13,8%. Однако облегчить финансовое бремя вполне могут и заемщики с уже действующим кредитом. Рассказываем, как это сделать.

Родить и погасить

Во-первых, многие заемщики Сбера из Казани имеют возможность снизить ставку по программе «Семейная ипотека».

- Если во время действия кредита с «Господдержкой» у заемщика рождается ребенок (неважно — первый или последующий), то такой действующий кредит можно перевести на условия программы «Семейная ипотека», - объясняют эксперты сервиса Домклик. - Здесь при рефинансировании ставка составит 6%, срок кредита — до 30 лет, и первоначальный взнос — от 15%. Правда, есть ограничения — программу можно распространить только на недвижимость, купленную у юрлица — застройщика или инвестора (в том числе по договору долевого строительства). Кроме того, оставшаяся задолженность по кредиту не должна превышать 85% от его общей суммы (напомним, для Казани максимально возможная сумма займа по этой программе равна 6 млн рублей, соответственно, верхний предел задолженности — 5,1 млн.)

С рождением ребенка семья также получает право на материнский капитал, которым можно успешно погасить часть ипотечного кредита. А если это уже третий ребенок, то можно дополнительно получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Фото: Анастасия Осипова

Снизить платеж

Если рожать детей вы в настоящее время не планируете, это не значит, что нельзя уменьшить платеж по ипотеке. В таком случае эксперты рекомендуют использовать один из двух инструментов — реструктуризацию и рефинансирование.

- Главное отличие в том, что реструктуризация подразумевает изменение условий уже существующего кредита, а рефинансирование — оформление нового займа на более выгодных условиях, - объясняет казанский риелтор Руслан Мансуров. - При кажущейся схожести эти два инструмента имеют существенную разницу, и нужно ее четко понимать, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Во время реструктуризации сумма ежемесячного платежа снижается, как правило, либо за счет увеличения срока кредита, либо за счет того, что заемщик получает отсрочку по платежу. Правда, чаще всего она касается суммы основного долга, то есть проценты заемщик продолжает платить.

- Для проведения реструктуризации банку понадобятся документы, которые подтвердят возникновение форс-мажорной ситуации, - объясняют в Домклик. - Кроме того, следует помнить, что ваша банковская карта (в том числе кредитная) будет заблокирована при обращении за реструктуризацией по любому кредиту на 180 дней вне зависимости от итогового решения банка.

То есть в любом случае реструктуризация — не «заморозка» кредита, платить его придется, и прибегать к такой мере стоит лишь в случае, когда без этого не обойтись.

- Реструктуризация может выручить, если вы понимаете хотя бы примерно, когда закончатся ваши сложности, - отмечает Руслан Мансуров. - Кроме того, это хороший вариант, если существенная часть ипотеки уже выплачена и осталось не так много.

Подать заявку на реструктуризацию можно и с помощью электронных сервисов — в том числе с помощью Домклик. Подробности можно узнать здесь.

Фото: Shutterstock

Сначала — проценты

Рефинансирование подразумевает, что заемщик оформляет новый кредит на более выгодных условиях и таким образом гасит прежний ипотечный заем. По новому кредиту составляются новый договор и график платежей. В отличие от реструктуризации, рефинансировать ипотеку можно не только в своем банке, но и в любом другом.

- Рефинансировать ипотеку выгодно, когда разница между старой и новой ставкой составляет не менее 1,5 процента, - говорит риэлтор. - Еще одно важное условие — рефинансирование выгодно, если платить кредит вам еще предстоит долго. Дело в том, что, хотя сумма платежа из месяца в месяц одинаковая, все выплаты построены так, что сначала заемщик в большей степени выплачивает проценты, и лишь потом — основное тело долга. Соответственно, если кредит платится уже давно, то значительную часть процентов вы уже выплатили. И осталось заплатить основную часть долга. Если же вы оформите новый кредит, то снова начнете с выплаты процентов. В таком случае может быть выгоднее реструктуризация. Чтобы понять это, достаточно сравнить суммы переплат.

Узнать все подробности и рассчитать, подойдет ли вам рефинансирование, поможет калькулятор сервиса Домклик.

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