С соответствующим ходатайством выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 23 ноября, в Верховном суде Татарстана состоялось четвертое заседание по делу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую гимназию №175 11 мая 2021 года. Оно было закрыто от прессы в связи с тем, что судом должны были оглашаться медицинские сведения, касающиеся пострадавших.

С ходатайством удалить из зала представителей СМИ выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков, лично возглавивший группу гособвинителей.

Ранее напавший на гимназию №175 в Казани Ильназ Галявиев отказался от адвокатов и полностью признал свою вину. Ему вменяют умышленное убийство девяти человек, в том числе семи детей, покушение на убийство, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Парню грозит пожизненное заключение.

Ранее Галявиев отказался от всех платных адвокатов и полностью признал вину. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани произошли 11 мая 2021 года. Их устроил ее бывший ученик Ильназ Галявиев.

Переступив через раненного им Мулланура Мустафина, он прошел внутрь гимназии, где привел в действие самодельное взрывное устройство. После грохота директор учреждения по громкой связи приказала учителям закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь. По пути он ранил одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. В итоге Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8 «А», и открыл огонь по детям, погибли семеро.

После этого парень решил сдаться и вышел на крыльцо гимназии. К этому времени к гимназии подъехали сотрудники Росгвардии. Галявиева скрутили и увезли в отделение полиции.

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