АУЕ* от аниме: Как относятся в Казани к ЧВК «Редан»

Полиция пресекает массовые драки в торговых центрах. Фото: предоставлено очевидцем

Никто никогда о них до этого момента не слышал, но оказалось, что они есть чуть ли не во всех городах. Новая молодежная субкультура, созданная на основе японского аниме, вышла из зоны комфорта и заявила о себе на улицах. Массовые акции затронули крупные города страны, в том числе Казань и соседнюю с ней Йошкар-Олу. Правда, в большинстве случаев полиция сумела пресечь драки подростков стенка на стенку.

Тусоваться в моллах – американский подростковый тренд. Он перекочевал и в Россию. В городах, где есть большой торговый центр, Казань не исключение, начала образовываться даже новая субкультура. Там под светом витрин, а также за разговорами в фудкортах за аниме, как в чашке Петри, видимо, и зарождаются теперь новые молодежные движения. В основном приверженцами новых течений становятся интроверты, которые решились-таки выйти из интернета в реальный мир. В силу своего характера они до последнего момента находились внизу «пищевой цепочки».

Их неформальный вид и истероидные попытки на публику, чаще всего граничащие с внутренним отчаянием, сделало их «красной тряпкой». Вот и кидаются на нее в основном те, кто думал, что ТЦ это только их ареал – «офники» (около футбольные фанаты и хулиганы – Ред.) и представители АУЕ* (запрещенное в России экстремистское движение).

- Слышь, нефоры, давай волосы вам почикаем, ахахаха. Эй, размалеванный, ты че вылупился? Я тебя головой в унитаз сейчас окуну, пошли в сортир отойдем, - цитирует одного из «офников» анимешник под псевдонимом Осаму.

Как он рассказал «КП-Казань», инцидент, который положил начало массовым «акциям», произошел еще 19 февраля в одном из ТЦ Москвы. Мол, сидели анимешники и никого не трогали, а тут проходящая мимо группа молодых людей в спортивной одежде начали им «предъявлять» за внешний вид.

«МЫ ХОТИМ СПОКОЙНО ГУЛЯТЬ ПО ТОРГОВЫМ ЦЕНТРАМ»

Со слов Осаму, анимешники не стали терпеть и дали отпор, завязалась драка, в ходе которой «офники» сдали свои позиции и отступили. Все это было заснято и появилось в интернете. Это, возможно, и стало каким-то сигналом для анимешников объединится в одну сеть. Так, появился эффект ЧВК «Редан» (никакого отношения к частным военным компаниям не имеет – Ред.).

- Почему именно ЧВК?

- Типа, это по приколу, в честь того, что мы теперь не просто депрессивные чуваки, которых можно избить за прическу, а настоящая организация, которая даст сдачи в случае чего, - ответил «КП-Казань» Осаму.

Что же касается самого названия Редан, то это преступная организация из аниме-комиксов «Охотник х Охотник». Непременной атрибутикой ее членов является изображение паука с 12-ю лапами и цифрой 4 на спине. Анимешники тут же подхватили это и массово начали носить одежду с этой символикой, а также прически под каре. Редановцы начали называть себя «боевыми неформалами» и заверяют, что объединились только с одной целью защитить себя от нападок «офников» и представителей АУЕ*

- Мы хотим спокойно гулять по торговым центрам, подчеркивать свой стиль и чувствовать себя в безопасности. Почему какое-то быдло решает, во что одеваться правильно, а во что нет? - высказался в разговоре с корреспондентом «КП-Казань» Осаму.

При этом молодой человек признался, что после появления ЧВК «Редан» ими начали представляться какие-то позеры и просто «больные на голову подростки». Якобы, это они собираются толпами в торговых центрах, чтобы устроить массовые драки.

- Эти беспредельщики не имеют к нам никакого отношения, а просто подхватили волну и хайпят на этом, решая свои собственные проблемы, - пытается убедить Осаму. - Из-за таких вот псевдо Редановцев, которые собираются толпами и учиняют драки на межнациональной почве, нас теперь отлавливают бандиты, скинхеды и просто недовольные люди. На днях, кстати, один мужик поймал моего знакомого и ножом срезал ему волосы.

ЗАДЕРЖАНИЯ

В свою очередь по стране уже прокатилась целая волна инцидентов так или иначе связанных с той самой ЧВК «Редан», в том числе задело и Казань. В городе с разницей в несколько дней прошли задержания.

Сначала полицейские выехали для этого в ТЦ «Тандем», где задержали подростков в возрасте до 17 лет одетых в черную одежду. Всего 16 человек. Их увезли в отделение для дачи пояснений. После этого ребят отпустили домой. Каждый из них утверждал, что пришел в торговый центр по своим делам. Но их все равно заподозрили в причастности к ЧВК «Редан».

Следующий инцидент произошел в торговом центре на проспекте Ямашева. Полицейские и там задержали редановцев, правда, забирали только тех, кто вел себя агрессивно. Их отвезли в отделение и провели с ними профилактическую беседу.

Отметим, что во всех этих случаях правоохранителям удалось пресечь начало массовых драк, которые должны были произойти.

Момент прибытия полицейских в ТЦ. Фото: предоставлено очевидцем

«ЗАЧЕМ НАМ ОБ НИХ МАРАТЬСЯ?»

Кстати говоря, скинхедов, которым приписывают охоту на ЧВК «Редан», в Казани настолько мало, что увидеть их на улице это, как встретить одинокую особь очень редкого животного. Другое дело представители АУЕ* живущие по воровским законам. Интересно, что они собираются делать с редановцами в Казани?

- Я не отвечаю за всех, но лично мы своим пацанам дали команду без надобности не слоняться по ТЦ, пока волна не утихнет. Конечно же, у нас все мальчишки спортивные и быстро нокаутируют этих патлатых. Но зачем нам об них мараться и потом иметь проблемы с законом? – отметил в разговоре с «КП-Казань» на правах анонимности один из представителей АУЕ*.

Зато, видимо, те же «офники» продолжат свою охоту. Что-то это напоминает. Люберы, неформалы, срезание волос, конец 80-х или может просто показалось?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Феномен ЧВК «Редан» в Йошкар-Оле прокомментировал мэр города Евгений Маслов. Он сообщил, что около местного ТЦ «Елка» правоохранители пресекли начало массовой драки с участием редановцев.

- Попытались собраться несколько десятков подростков, одетых в клетчатые штаны и черную одежду с изображением паука. Службы города среагировали оперативно, никто не пострадал, - отметил в своем телеграм-канале Маслов. - Поставил в известность об этом комиссию по делам несовершеннолетних, а также управление образования города. Дал поручение провести работу с директорами школ и классными руководителями, чтобы профилактировать противоправные действия в отношении подростков или с их участием.

Также градоначальник призвал родителей обратить особое внимание на своих детей, чтобы никто не втянул их в противоправную деятельность. Мо его словам, ЧВК «Редан» принадлежит к анимешной субкультуре dead inside (мертв внутри – англ.).

*запрещенное в России экстремистское движение

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