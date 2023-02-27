Отличительной чертой приверженцев субкультуры является одежда с пауком с цифрой 4. Фото: из соцсетей

В интернете активно обсуждают новую молодежную субкультуру «ЧВК Редан». Цели организации пока до конца не ясны, однако уже причастность подростков к ней вызывает у родителей, и не только, серьезные опасения. Рассказываем, что известно о «ЧВК Редан» в Казани, и какие у субкультуры есть отличительные черты.

Что известно о «ЧВК Редан» в Казани?

Предполагается, что в «ЧВК Редан» в основном вступают подростки. Их отличительными признаками являются черная одежда с принтами пауков с цифрой 4, клетчатые штаны и удлиненные черные волосы.

«ЧВК Редан» названа в честь одноименного клана из аниме «Хантер х Хантер», где символом банды тоже был паук. Эта популярная манга появилась еще в конце 1990-х годов и была неоднократно экранизирована. Само издательство Shueisha продало около 84 миллионов экземпляров этого японского комикса.

В Казани задержали группу подростков из «ЧВК Редан»

В одном из торговом центров Казани задержали группу подростков, подозревающихся в причастности к субкультуре «ЧВК Редан». В отдел полиции было доставлено порядка 15 молодых людей в возрасте до 17 лет. После того, как они дали объяснения, их отпустили домой. Подростки утверждали, что пришли в торговый центр каждый по своим делам.

Примечательно, что задержания предположительных участников «ЧВК Редан» прошли и в других крупных российских городах, например, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ярославле и Ростове-на-Дону.

Какая цель у «ЧВК Редан» в Казани?

Какую цель преследуют участники «ЧВК Редан» пока не ясно. Однако подростки уже не раз были замечены в массовых драках в торговых центрах. Сами участники в одном из сообществ в соцсетях говорят, что организация не хочет обидеть другие национальности и якобы создана чисто в развлекательных целях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram