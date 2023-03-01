Мэр Йошкар-Олы прокомментировал ситуацию с ЧВК Редан

По словам Маслова, на днях группа подростков в характерной одежде попытались собраться в одном из торговых центров города. Фото: @evmaslov12

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов призвал родителей пристальнее следить за своими детьми, чтобы никто не втянул их в противоправную деятельность. Это связано с распространением подросткового движения «Редан». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Наша обязанность как родителей - налаживать доверительное общение, интересоваться жизнью своих детей: где они находятся, с кем общаются и в каких группах состоят, - отметил мэр города.

По словам Маслова, на днях группа подростков в характерной одежде попытались собраться в одном из торговых центров города. С какой целью это было сделано - неизвестно. Однако службы города оперативно среагировали на ситуацию. В итоге никто не пострадал.

В связи с этим Маслов поручил директорам школ и классным руководителям провести профилактическую работу с подростками. Также Роскомнадзор изучает материалы, связанные с деятельностью движения «Редан».

Напомним, «ЧВК Редан» названа в честь одноименного клана из аниме «Хантер х Хантер», где символом банды тоже был паук. Эта популярная манга появилась еще в конце 1990-х годов и была неоднократно экранизирована.

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