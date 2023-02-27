В торговом центре Казани задержана группа подростков

Казанцы утверждали, то пришли в торговый центр каждый по своим делам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани произошло задержание группы подростков в одном из торговых центров. Соответствующее видео опубликовали в мессенджере. На кадрах видно, что стражи порядка обратили внимание на молодежь в черной одежде.

Было задержано около 15 человек в возрасте до 17 лет. Подростков доставили в отдел полиции. После того, как они дали объяснения, их отпустили домой. Казанцы утверждали, то пришли в торговый центр каждый по своим делам.

Подростки подозревались в причастности к субкультуре ЧВК «Редан». Это новое течение, которое известно участием в массовых драках.

Примечательно, что накануне состоялись похожие задержание подростков в торговых центрах других крупных российских городов.

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