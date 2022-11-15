Слуцкий покинул пост главного тренера казанского «Рубина» по собственному желанию

Фанаты были настолько возмущены игрой клуба, что требовали отправить в отставку все его руководство. Фото: rubin-kazan.ru

15 ноября стало известно, что главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий решил оставить команду спустя почти три года работы. Утверждается, что это было его собственное желание.

По информации «Комсомолки» Слуцкого просили остаться еще на два матча, но он отказался.

- Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба, - говорят в пресс-службе «Рубина».

Исполняющим обязанности главного тренера казанского «Рубина» назначен Юрий Уткульбаев.

«Увольняйте Леню из клуба!»

Отмечается, что в сезоне 2020/2021 казанцы под руководством Слуцкого заняли четвертое место в Российской Премьер-Лиге. Однако вместе с тем «Рубин» вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/32 финала ульяновской «Волге». В какой-то момент фанаты были настолько возмущены игрой команды, что создали петицию, в которой требовали отправить в отставку не только тренеров, но и все руководство клуба.

Болельщики также говорили о незаинтересованности «Рубина» в победах и хамском отношении к ним со стороны спортсменов.

- Не видно ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче. Леонид Слуцкий и футболисты его команды позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство, - говорилось в обращении, адресованном главе Татарстана Рустаму Минниханову и гендиректору ООО «СИБУР» Михаилу Карисалову.

После проигрыша тульскому «Арсеналу» фанаты «Рубина» с трибун скандировали: «Увольняйте Леню из клуба!». Сам Слуцкий тогда заявил, что люди имеют право на такую реакцию.

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