Болельщики «Рубина» потребовали ухода Слуцкого после проигрыша «Арсеналу»: «Увольняйте Леню из клуба!»

Прошедшую игру тренер "Рубина" охарактеризовал фразой «провели два разных тайма». Фото: rubin-kazan.ru

1 октября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в рамках 12 тура Первой лиги «Рубин» встретился с «Арсеналом» из Тулы. Хозяева проиграли гостям со счетом 1:2. Болельщики казанской команды были возмущены таким исходом игры и прямо с трибун начали требовать ухода главного тренера своей команды Леонида Слуцкого. «Увольняйте Леню из клуба!»: кричали они в конце матча.

- Они имеют право на такую реакцию, - прокомментировал поведение болельщиков на трибунах сам Слуцкий во время послематчевой пресс-конференции.

Что касается самой игры, то тут наставник казанцев прокомментировал ее, по его словам, избитой фразой: «Провели два разных тайма».

- Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч, - сказал Леонид Слуцкий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram