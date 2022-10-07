Фанаты казанского «Рубина» создали петицию с требованием уволить Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий является главным тренером «Рубина» с декабря 2019 года. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

7 октября фанаты казанского футбольного клуба «Рубин» создали петицию, в которой требуют отправить в отставку руководство и тренеров команды, среди которых Леонид Слуцкий. Свое обращение они адресовали главе Татарстана Рустаму Минниханову и гендиректору ООО «СИБУР» Михаилу Карисалову.

Фанаты возмущены игрой «Рубина». Команда вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/32 финала ульяновской «Волге». В турнирной таблице Первой лиги по футболу казанцы занимают лишь шестое место.

Болельщики говорят о незаинтересованности клуба в победах и хамском отношении к ним со стороны тренеров и игроков.

- Не видно ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче. Леонид Слуцкий и футболисты его команды позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство, - говорится в обращении.

На данный момент петицию поддержали порядка 250 человек.

Напомним, болельщики и ранее требовали увольнения Слуцкого. Сам он на это отвечал, что фанаты имеют право на подобную реакцию.

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