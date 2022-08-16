Бюджет казанского «Рубина» сократился в два раза

Обо всем этом заявил гендиректор клуба Рустем Сайманов. Фото: www.rubin-kazan.ru

Стало известно, что бюджет казанского футбольного клуба «Рубин» сократился почти в два раза. Основные причины этого – уменьшение финансовой поддержки от спонсоров и наличие долгов, заявил журналистам гендиректор клуба Рустем Сайманов.

По его словам, в последнее время «Рубин» работает при минусовом бюджете и едва сводит концы с концами. На новые спортивные трансферы денег также никто не выделяет.

- Сейчас будем выкручиваться, но я не переживаю. Все у нас будет хорошо, - заключил Сайманов.

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