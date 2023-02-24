Нижегородский районный суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Ровно два года назад, 24 февраля, Нижегородский районный суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима. Он запомнился многим строительством Кремля и Брюгге в центре Йошкар-Олы, поэмой, адресованной Владимиру Путину, а также резонансным делом о крупной взятке в более чем 235 миллионов рублей. В этот день «Комсомолка» вспоминает события того самого громкого расследования, которое длилось на протяжении четырех лет.

За что посадили экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова

Леонид Маркелов вступил в должность главы Марий Эл в январе 2001 года и руководил регионом на протяжении более 16 лет. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию, но спустя всего несколько дней был задержан по обвинению в получении крупной взятки. В связи с этим Президент России Владимир Путин подписал указ о лишении лидера республики полномочий.

На протяжении четырех лет Маркелов находился под стражей (этот срок учтут при отбытии наказания), и только 24 февраля 2021 года Нижегородский районный суд приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима. Впоследствии ему также вменили злоупотребление должностными полномочиями и незаконный оборот боеприпасов.

По мнению следствия, взятку в 235 миллионов рублей главе региона заплатил учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш через доверенное лицо Маркелова, руководителя телекомпании «Регион 12» Наталию Кожанову. Передачу денег оформили как фиктивную сделку по покупке акций убыточного предприятия, которое фактически контролировалось Маркеловым.

Деньги были платой за возможность Криваша получить господдержку на развитие сельскохозяйственного комплекса. В результате в течение следующих нескольких лет птицефабрика получила от государства 5 миллиардов рублей, при этом сам Маркелов свою вину не признал.

Во время следствия у него арестовали имущество на 2,7 миллиарда рублей, которое пустили с молотка. Среди него были объекты недвижимости, дома в разных регионах страны, драгоценные камни, иконы и другие ценности.

«Хочется, чтобы Марий Эл походила на эпоху Возрождения»

Леонид Маркелов является большим поклонником итальянской архитектуры и эпохи Возрождения. Экс-глава не раз говорил, что ему «хочется, чтобы Марий Эл походила на эпоху Возрождения, и здесь бы происходило свое возрождение искусств, традиций меценатства».

Странная любовь у него оказалась не только к Италии, но и к своим инициалам «Л.М.». Так, например, в Итальянском парке установили памятник флорентийскому правителю XV века Лоренцо Медичи высотой 3,5 метра. Вместе с тем гостиница в Йошкар-Оле была названа Людовико Моро, в честь знаменитого итальянского герцога, а на одной из главных площадей города расположился памятник святому Леониду.

Во время руководства Маркелова были построены Царевококшайский Кремль и набережная Брюгге. Неподалеку также появились здание городского ЗАГС, построенного в псевдоготическом стиле, и уменьшенная копия Спасской башни Кремля.

Трещина в новой стене. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Просил Президента России помиловать и простить грехи

Леонид Маркелов запомнился также своей любовью к поэзии. Находясь в следственном изоляторе, он написал целую поэму в стихах и просил передать ее Президенту России.

Мы грешили несомненно

С объективной стороны,

Но признаться откровенно

Я страдаю без вины, — гласят строки поэмы.

Экс-глава Марий Эл написал, что ему остался лишь один путь, «чтобы в доле разобрался Президент всея Руси», помиловал и простил за грехи. Его творчество не оставили без внимания участники группы «Мурзилки international». Они исполнили в утреннем радиоэфире написанную ими пародию на эту тему. Основой композиции стала песня Игоря Николаева «Прости и отпусти».

В стенах Лефортовского СИЗО у бывшего главы Марий Эл начался творческий прилив. Маркелов в тюрьме написал очередную поэму: «Нет „Бентлей“, нет загрансчетов и брилиантовых часов…»:

Попался коррупционер?

Не впечатляющий пример.

Нет самолетов, дивидендов,

Нет «Бентлей», нет загрансчетов,

И бриллиантовых часов.

Без лондонских апартаментов,

Строитель замков и церквей.

Поэт, слуга своих царей.

«Бриллиантовых часов» у Маркелова может и не было, но зато золотые точно имелись. Имелись и престижные иномарки, спецтехника для работы в карьерах за 19 миллионов рублей, акции на 40 миллионов рублей, картины, сувенирное оружие, монеты, золотые наручные часы, посуда и ручки из драгоценных металлов, золотые слитки на более чем 25 миллионов рублей.

Тот самый дом на набережной в Йошкар-Оле. Фото: УФССП по Марий Эл

Что из имущества Леонида Маркелова продали на аукционах

В распоряжении «Комсомолки» оказался полный список того, что пустили с молотка из имущества Леонида Маркелова в доход государства. По первому иску у обвиняемого в крупной взятке экс-главы истребовали имущества на 2,2 миллиарда рублей, а во второй раз — более чем на 374 миллионов рублей.

В перечень попали квартира, 1/2 доли другой квартиры и нежилое помещение в доме на Воскресенской набережной в Йошкар-Оле. Перьевая ручка «montegrappa», перо которой сделано из золота 750 пробы, серебряные шариковые ручки и визитница, посуда с золотыми покрытием и вставками камней.

В апреле 2022 года в Йошкар-Оле суд отобрал у Маркелова участок стоимостью 48 миллионов рублей, а в декабре было продано еще 15 объектов недвижимого имущества экс-главы Марий Эл на сумму 184,3 миллиона рублей. Все средства от продажи «коррупционного» имущества перечислили в доход Пенсионного фонда России.

Осенью из резиденции Леонида Маркелова, которая находится прямо на Воскресенской набережной, выселили его совершеннолетнего сына. Ему дали возможность добровольно съехать, однако он решение суда не исполнил. Тогда к выселению подключились судебные приставы. Найденное имущество арестовали и продали.

Найденное в резиденции имущество было арестовано. Фото: УФССП Марий Эл

Наказали ли подельников Леонида Маркелова?

Бывший директор телеканала «Регион 12» Наталия Кожанова, которая, по версии обвинения, была посредником при передаче взятки, получила восемь лет. Предприятие, которым она руководила, имело многомиллионные долги перед администрацией Йошкар-Олы. Приставы наложили арест на банковские счета организации и изъяли имущество компании в пользу погашения задолженности. На фирму были зарегистрированы автомобили Volkswagen tiguan, ГАЗ 2752, Land Cruiser prado 200 и 109 объектов недвижимости.

Ключевой фигурант этого дела — Николай Криваш, экс-директор агрохолдинга «Акашевский», был объявлен в международный розыск. Кривашу было заочно предъявлено обвинение в даче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову в особо крупном размере. Его намеревались отправить под арест на два месяца после задержания российскими правоохранительными органами, однако Мосгорсуд отменил заочный арест учредителя птицефабрики.

Экс-министра сельского хозяйства Марий Эл Ираиду Долгушеву, которая также выступила посредником в даче взятки, признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к 3,5 годам исправительной колонии общего режима.

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