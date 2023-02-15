В Татарстане снова решили снять сериал о преступных группировках

Художественный фильм будет состоять из восьми серий.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В России экранизируют роман Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» о подростковых бандах и преступных группировках Татарстана в 80-х годах прошлого века. В настоящее время идет подготовка к съемкам, которые планируют начать этим летом. Где именно они пройдут пока еще только определяется.
Фильм будет состоять из восьми серий. Съемками займется кинокомпания «Триикс медиа» по заказу телеканала НТВ.
События в сериале развернутся в 1983 году в городе Брежнев (нынешние Набережные Челны - Ред.). В главе сюжета история взросления пятнадцатилетнего Артура, который не состоит ни в одной из группировок. В силу обстоятельств он оказывается в сложнейшей ситуации, из которой ему предстоит выйти достойно.
- Хотим особо подчеркнуть, что сериал «Город Брежнев» будет направлен на воспитание подрастающего поколения, чтобы молодые люди правильно выбирали свою дорогу и друзей для общения, поскольку ошибки молодости порой трудно исправлять, - рассказали «КП-Казань» в пресс-службе кинокомпании «Триикс Медиа».
Заявляется, что значительное место в фильме будет также уделено отношениям жителей Набережных Челнов в начале 80-х годов, их быту и близкому окружению.
Отметим, сценаристом сериала стал музыкант, участник первого состава группы «Кино», писатель Алексей Рыбин.
Сценаристом сериала стал Алексей Рыбин (справа), участник первого состава группы "Кино".
Фото: Тимур ХАНОВ
Напомним, что это уже не первая попытка снять сериал на тему бандитского феномена в Татарстане. Так, в 2022 году российский режиссер Жора Крыжовников собирался снять сериал про криминальные группировки Казани «Слово пацана». В столице Татарстана и Набережных Челнах прошли кастинги, но в итоге съемки не состоялись.
К тому же против создания этого сериала выступала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она попросила прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность такой картины и заявила, что просмотр сериала «Слово пацана» может нанести вред психическому и нравственному здоровью молодежи.
Вместе с тем московский режиссер Олег Асадулин решил снять сериал про ОПГ «Тяп-Ляп», которая держала в страхе Казань с 1970-х по 2000-е года. Эта идея также подверглась критике со стороны детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Видимо, учитывая местные обстоятельства, основные съемки сериала решили провести в Москве, и лишь несколько эпизодов отснять в Казани.
В итоге нынешний проект «Город Брежнев» стал третьей попыткой рассказать всей России о жизни во время засилья на улицах Татарстана преступных группировок.
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