В Татарстане снова решили снять сериал о преступных группировках

Художественный фильм будет состоять из восьми серий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России экранизируют роман Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев» о подростковых бандах и преступных группировках Татарстана в 80-х годах прошлого века. В настоящее время идет подготовка к съемкам, которые планируют начать этим летом. Где именно они пройдут пока еще только определяется.

Во главе сюжета

Фильм будет состоять из восьми серий. Съемками займется кинокомпания «Триикс медиа» по заказу телеканала НТВ.

События в сериале развернутся в 1983 году в городе Брежнев (нынешние Набережные Челны - Ред.). В главе сюжета история взросления пятнадцатилетнего Артура, который не состоит ни в одной из группировок. В силу обстоятельств он оказывается в сложнейшей ситуации, из которой ему предстоит выйти достойно.

- Хотим особо подчеркнуть, что сериал «Город Брежнев» будет направлен на воспитание подрастающего поколения, чтобы молодые люди правильно выбирали свою дорогу и друзей для общения, поскольку ошибки молодости порой трудно исправлять, - рассказали «КП-Казань» в пресс-службе кинокомпании «Триикс Медиа».

Заявляется, что значительное место в фильме будет также уделено отношениям жителей Набережных Челнов в начале 80-х годов, их быту и близкому окружению.

Отметим, сценаристом сериала стал музыкант, участник первого состава группы «Кино», писатель Алексей Рыбин.

Сценаристом сериала стал Алексей Рыбин (справа), участник первого состава группы "Кино". Фото: Тимур ХАНОВ

Попытка №3

Напомним, что это уже не первая попытка снять сериал на тему бандитского феномена в Татарстане. Так, в 2022 году российский режиссер Жора Крыжовников собирался снять сериал про криминальные группировки Казани «Слово пацана». В столице Татарстана и Набережных Челнах прошли кастинги, но в итоге съемки не состоялись.

К тому же против создания этого сериала выступала детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она попросила прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность такой картины и заявила, что просмотр сериала «Слово пацана» может нанести вред психическому и нравственному здоровью молодежи.

Вместе с тем московский режиссер Олег Асадулин решил снять сериал про ОПГ «Тяп-Ляп», которая держала в страхе Казань с 1970-х по 2000-е года. Эта идея также подверглась критике со стороны детского омбудсмена Татарстана Ирины Волынец. Видимо, учитывая местные обстоятельства, основные съемки сериала решили провести в Москве, и лишь несколько эпизодов отснять в Казани.

В итоге нынешний проект «Город Брежнев» стал третьей попыткой рассказать всей России о жизни во время засилья на улицах Татарстана преступных группировок.

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