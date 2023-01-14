О казанской ОПГ «Тяп-Ляп» снимут сериал

Данная преступная группировка была создана еще в 70-х годах. Фото: Александр КОЦ

Московский режиссер Олег Асадулин взялся за работу над съемками сериала про казанскую преступную группировку «Тяп-Ляп», которая держала в страхе город с 70-х и по нулевые года.

Кто сыграет в этом сериале главные роли пока неизвестно, как и то, кто спонсирует съемки. Последние, кстати, в основном будут проходить в Москве. В Казани также будет отснято несколько эпизодов, для этого в городе даже проведут дополнительный кастинг, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что это уже не первая попытка снять сериал на тему «казанского бандитского феномена». Даже рабочее название проекту дали – «Слово пацана» Так, в прошлом году в столице Татарстана и Набережных Челнах прошли кастинги, но в итоге съемки не состоялись. Видимо, повлияла общественность, в том числе местная, которая была против такой романтизации преступников убивавших и грабивших людей.

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